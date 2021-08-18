Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco recebe o Londrina precisando comprovar e ampliar a força do time em São Januário
futebol

Vasco recebe o Londrina precisando comprovar e ampliar a força do time em São Januário

Cruz-Maltino é o segundo melhor mandante da competição, mas precisa fazer ainda mais vistas as dificuldades do time nesta Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 07:00
Crédito: No último jogo em casa, o Vasco venceu por 1 a 0 o Vila Nova. Gol de Léo Jabá (Rafael Ribeiro / Vasco
Se você perguntar para os técnicos que comandam times em campeonatos por pontos corridos, quase todos dirão um discurso similar: "Para se sair bem, é preciso ter equilíbrio, defesa forte e um bom desempenho em casa." No caso do Vasco, o desequilíbrio é nítido em vários sentidos e a defesa deixa a desejar, logo o retrospecto como mandante precisaria ser melhor ainda.Não que o Cruz-Maltino esteja mal em São Januário. Pelo contrário: são seis vitórias nas nove partidas em casa até aqui. Somente o Botafogo ganhou mais como mandante (sete vezes) - e o Goiás também venceu seis vezes. Mas houve duas derrotas dolorosas aos jogadores e, consequentemente, à colocação do Vasco na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.
- Penso que deixamos alguns pontos para trás dentro de casa no início do Brasileiro. Eles estão fazendo muita falta hoje. Falo dos jogos contra Operário e Avaí. Não ficamos boas partidas. Se estivéssemos com esses pontos, estaríamos dentro do G4 - lamentou o lateral-direito Léo Matos ao site oficial do clube.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Foram duas derrotas por 2 a 0, e com desempenho muito ruim tanto ofensiva quanto defensivamente. O time também perdeu ponto na Colina para o Náutico, então líder invicto e com desempenho assombroso. A equipe à época comandada por Marcelo Cabo empatou nos minutos finais.
Caso tivesse conquistado aqueles seis pontos citados por Léo Matos, o Vasco teria 34 pontos e lideraria a Série B. Nesta quarta-feira, contra o Londrina, o prejuízo pode ser, ao menos, reduzido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados