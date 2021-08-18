Vasco recebe o Londrina precisando comprovar e ampliar a força do time em São Januário

Crédito: No último jogo em casa, o Vasco venceu por 1 a 0 o Vila Nova. Gol de Léo Jabá (Rafael Ribeiro / Vasco

Se você perguntar para os técnicos que comandam times em campeonatos por pontos corridos, quase todos dirão um discurso similar: "Para se sair bem, é preciso ter equilíbrio, defesa forte e um bom desempenho em casa." No caso do Vasco, o desequilíbrio é nítido em vários sentidos e a defesa deixa a desejar, logo o retrospecto como mandante precisaria ser melhor ainda.Não que o Cruz-Maltino esteja mal em São Januário. Pelo contrário: são seis vitórias nas nove partidas em casa até aqui. Somente o Botafogo ganhou mais como mandante (sete vezes) - e o Goiás também venceu seis vezes. Mas houve duas derrotas dolorosas aos jogadores e, consequentemente, à colocação do Vasco na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

- Penso que deixamos alguns pontos para trás dentro de casa no início do Brasileiro. Eles estão fazendo muita falta hoje. Falo dos jogos contra Operário e Avaí. Não ficamos boas partidas. Se estivéssemos com esses pontos, estaríamos dentro do G4 - lamentou o lateral-direito Léo Matos ao site oficial do clube.

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Foram duas derrotas por 2 a 0, e com desempenho muito ruim tanto ofensiva quanto defensivamente. O time também perdeu ponto na Colina para o Náutico, então líder invicto e com desempenho assombroso. A equipe à época comandada por Marcelo Cabo empatou nos minutos finais.