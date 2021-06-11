Vasco realiza último treino antes do duelo com o Brasil de Pelotas pela terceira rodada da Série B

Depois de garantir uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o Vasco realizou o último treinamento antes do duelo contra o Brasil de Pelotas, que será realizado neste sábado, às 19h. O elenco participou da atividade no Centro de Treinamento do Internacional, em Porto Alegre, e fez trabalhos técnicos, físicos e táticos.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro O Gigante da Colina busca a sua primeira vitória na competição nacional, já que perdeu para o Operário-PR em São Januário, e empatou com a Ponte Preta em Campinas. Para o duelo, Marcelo Cabo terá o retorno de MT, que se recuperou de um edema ósseo após quase três meses fora dos gramados.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Além dele, Daniel Amorim está entre os relacionados, após desfalcar a equipe na Copa do Brasil, pois já disputou a competição pelo Tombense (MG). Por outro lado, Zeca será poupado pela comissão técnica, e Leandro Castan segue em transição física depois de se recuperar de lesão.
Por fim, vale destacar que a delegação do Cruz-Maltino viajou para a cidade de Pelotas (RS) no início da tarde desta sexta e o desembarque está previsto para o final da noite. Longas e cansativas viagens em poucos dias como foi mostrado pelo Lance!. O Vasco neste mês terá uma grande maratona de jogos pela Série B. MT será a novidade do Vasco neste sábado (Rafael Ribeiro/Vasco)