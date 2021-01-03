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futebol

Vasco realiza treino físico pela manhã de olho no duelo contra o Atlético-GO

No segundo dia de treinos sob o comando de Luxemburgo, equipe terá dois períodos de atividades. No primeiro, o técnico conversou com o grupo e focou na questão física...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 14:56

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 14:56

Crédito: Vanderlei Luxemburgo conversou com os jogadores após o fim da atividade física (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
No segundo dia de treinos sob o comando de Luxemburgo, o Vasco terá dois períodos de atividades (manhã e tarde) no CT do Almirante. No primeiro, o grupo participou de um trabalho voltado para a parte física, na manhã deste domingo, que foi dirigida por Antônio Mello (coordenador da preparação física) e Daniel Félix (preparador físico).
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Nesse sentido, o técnico quer aproveitar os dias de treinamento para recuperar seus atletas fisicamente e pretende fazer trabalhos táticos para corrigir os erros apresentados nas últimas partidas. O Gigante da Colina enfrenta o Atlético Goianiense na próxima quinta, dia 7, às 21h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly.
Com isso, os atletas cumpriram os protocolos fisiológicos e participaram de atividades na academia, e em seguida foram divididos em cinco grupos para o trabalho físico. Nessa atividade, os jogadores fizeram quatro circuitos com o objetivo de aprimorar a potência e força, assim como a posse de bola e as estratégias de marcação sob pressão.
Após o fim do trabalho físico, o técnico Vanderlei Luxemburgo conversou com os jogadores por alguns minutos antes de deixarem o gramado e participarem de um trabalho regenerativo na fisioterapia do clube. Vale destacar, que os atletas voltam a campo ainda neste domingo, a partir das 16h, para o segundo período de treinos do dia.

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