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futebol

Vasco quita atrasados de Marrony, mas venda do atacante é iminente

Atacante do Cruz-Maltino recebeu depósito nas últimas horas. Negociação do Cruz-Maltino com o Atlético-MG continua e há perspectiva de que a transferência seja consumada...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 18:02

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:02

Crédito: Marrony deverá trocar o clube cruz-maltino pelo Galo Mineiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Mais um episódio na negociação da venda de Marrony do Vasco para o Atlético-MG. O clube de São Januário depositou na conta do atacante um valor que zerou os valores devidos ao jogador relativos a salário. Desta forma, o jogador não pode deixar o clube na Justiça. Contudo, a transferência para o Galo segue em estágio avançado.
A medida drástica, e somente para Marrony, foi feita para precaver o Cruz-Maltino de perder o ativo em meio à dura negociação com o clube de Belo Horizonte (MG). Por outro lado, a diretoria do Atlético já contava com a possibilidade de pagamento por parte do Vasco.
O referido pagamento de valores de salários e direitos de imagem é um indicativo de que a negociação seguirá com o Vasco podendo ditar alguns rumos. Atualmente, o valor da venda já está praticamente fechado em cerca de R$ 20 milhões. O modo de pagamento e a intermediação executada pelo banco BMG, ainda não.
Apesar do pagamento dos valores em atraso a Marrony, o Vasco segue com dívidas consideráveis ao restante do quadro de funcionários, jogadores e comissão técnica. Em relação ao elenco, uma debandada geral já poderia ter ocorrido.E MAIS:Marrony, Vasco e Atlético-MG: o cabo de guerra tem capítulos finaisVasco acerta pagamentos de janeiro ao departamento de futebol E MAIS:

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