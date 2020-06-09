Vasco quita atrasados de Marrony, mas venda do atacante é iminente

Crédito: Marrony deverá trocar o clube cruz-maltino pelo Galo Mineiro (Rafael Ribeiro/Vasco

Mais um episódio na negociação da venda de Marrony do Vasco para o Atlético-MG. O clube de São Januário depositou na conta do atacante um valor que zerou os valores devidos ao jogador relativos a salário. Desta forma, o jogador não pode deixar o clube na Justiça. Contudo, a transferência para o Galo segue em estágio avançado.

A medida drástica, e somente para Marrony, foi feita para precaver o Cruz-Maltino de perder o ativo em meio à dura negociação com o clube de Belo Horizonte (MG). Por outro lado, a diretoria do Atlético já contava com a possibilidade de pagamento por parte do Vasco.

O referido pagamento de valores de salários e direitos de imagem é um indicativo de que a negociação seguirá com o Vasco podendo ditar alguns rumos. Atualmente, o valor da venda já está praticamente fechado em cerca de R$ 20 milhões. O modo de pagamento e a intermediação executada pelo banco BMG, ainda não.