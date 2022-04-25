Vasco: queda de rendimento de Nenê faz crescer expectativa por Palácios

Aos 40 anos, Nenê está disputando a sua terceira edição de Série B com o Vasco. No ano passado, o jogador chegou com a competição em andamento e melhorou consideravelmente o time, com dois gols nos primeiros três jogos. Para muitos, se o meia fosse contratado antes, o Cruz-Maltino conseguiria o acesso.

Em 2016, Nenê foi o artilheiro do time com 13 gols e líder de assistências do campeonato, com nove passes decisivos. Inclusive, naquela edição, o início foi avassalador, com cinco gols e duas assistências nas três primeiras rodadas.

Já na atual Série B, Nenê não tem conseguido ser decisivo como foi no passado. O meia ainda não balançou a rede e contribuiu com apenas uma assistência. O bloqueio criativo impacta diretamente no time, uma vez que o camisa 10 soma cinco gols e cinco passes para gols, em 15 partidas na temporada. Diante da Chapecoense, Nenê fez uma partida bastante irregular, errando muitos passes e sendo pouco efetivo em campo, principalmente pelas condições do gramado da Arena Condá, que encharcado, desfavoreceu as características do meia. No entanto, ele não foi substituído, situação que ocorreu apenas na partida contra o Vila Nova-GO, na qual o jogador se desentendeu com técnico Zé Ricardo.A impressão é de que o treinador não confia nas opções que possui à disposição. Bruno Nazário foi utilizado apenas na primeira rodada, enquanto Luiz Henrique, Isaque e MT não estão sendo relacionados. Para a próxima partida, diante da Ponte Preta, em São Januário, Carlos Palácios será relacionado e representa uma alternativa, tanto para substituir Nenê, quanto para dividir a responsabilidade na criação das jogadas com o camisa 10.

O chileno foi contratado junto ao Internacional e obrigou o Vasco a realizar um grande investimento para os padrões do clube. Carlos Palácios atuou na temporada por apenas 30 minutos e por isso precisou realizar um trabalho específico para estar próximo das condições físicas do restante do elenco. Tecnicamente, Carlos Palácios tem agradado nos treinamentos e se mostra muito motivado a dar a volta por cima na carreira. Quando foi apresentado, o meia-atacante afirmou que precisa voltar a ser aquele jogador promissor dos tempos de Unión Española.

A expectativa é de que o meia-atacante inicie a partida no banco de reservas, tendo em vista que ainda não possui condições de atuar os 90 minutos. Para a comissão técnica, Carlos Palácios pode atuar, tanto pela faixa centra, como aberto pela direita. Portanto o jogador poderá atuar na posição ou ao lado de Nenê.