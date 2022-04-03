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Vasco publica vídeo de Dener, que completaria 51 anos neste sábado: 'Dono dos dribles de moleque'

O ex-jogador encantou o Brasil com dribles, arrancadas e muita qualidade desde que despontou na Portuguesa. Contudo, o craque partiu em um trágico acidente de carro...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 23:08

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 23:08

O segundo dia de abril é especial para jogadores importantes na história do Vasco. O ex-jogador Dener encantou o Brasil com dribles, arrancadas e muita qualidade desde que despontou na Portuguesa e chegou ao Vasco nos anos 90. Contudo, o craque partiu em um trágico acidente de carro, mas deixou sua marca e sempre é lembrado pela torcida Cruz-Maltina. Ele completaria 51 anos neste sábado e foi homenageado pelo Cruz-Maltino.O clube carioca utilizou sua rede social para postar um vídeo que mostra dribles mágicos do eterno jogador. Além dele, o ídolo da torcida Edmundo completa 51 anos e também foi homenageado com um vídeo especial na página oficial do Vasco no twitter.
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- Dono dos dribles de moleque, Dener completaria 51 anos neste sábado. Eternamente nos nossos corações. Ê, cafuné, ê cafuné... - publicou o Cruz-Maltino.
Durante a meteórica carreira, Dener foi revelado pela Portuguesa, e teve passagens por empréstimo por Grêmio e Vasco. Seu primeiro jogo como profissional foi no dia 14 de outubro de 1989, na derrota da Lusa para o tricolor gaúcho, em Porto Alegre.
Com muita qualidade, Dener fez 110 jogos e marcou 32 gols ao longo da carreira. Com a Cruz de Malta no peito, foram 19 partidas, 6 gols e a sensação de que poderia se tornar um dos maiores craques do clube carioca. Um jovem tão promissor que teve a oportunidade na seleção brasileira aos 20 anos. Foi através do técnico Paulo Roberto Falcão, que ele vestiu pela primeira vez a amarelinha.
Para muitos, Dener é considerado um dos maiores dribladores da história e tinha o dom de ultrapassar os adversários com facilidade. Em 91, fez o gol que é considerado o mais bonito da história do Estádio do Canindé, e em 93 foi campeão gaúcho com a camisa do Grêmio.
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No Vasco, fica a saudade de uma carreira promissora e a justa homenagem em forma de camisa para exaltar seu futebol e ajudar sua família. Ela foi lançada no ano passado, quando o ex-jogador completaria 50 anos.
Crédito: Denercompletaria51anosem2022efoihomenageadopeloVascodaGamanasredessociais (Reprodução

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