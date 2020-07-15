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Vasco publica elogio à Havan e volta a dividir a torcida na internet

Loja de departamentos tem como dono o polêmico Luciano Hang, apoiador do também polêmico presidente da República Jair Bolsonaro. 'Racha' na web não é novidade...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 20:05

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 20:05
Crédito: Reprodução/Twitter
O Vasco faz jogo-treino com o Porto Velho-RO, na tarde desta quarta-feira, em São Januário. A Vasco TV transmite no Youtube e a torcida cruz-maltina interage nos comentários. Porém, pela manhã, as redes sociais já estavam movimentadas. Isso por conta de uma publicação do clube no Twitter relativa à patrocinadora Havan. Após a publicação, a torcida voltou a se dividir. Há os que entendam ser necessário o aporte financeiro da loja de departamentos e há os que repudiam a postura do dono da empresa. Luciano Hang é apoiador declarado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ambas personalidades polêmicas.

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