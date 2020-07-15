Vasco publica elogio à Havan e volta a dividir a torcida na internet

O Vasco faz jogo-treino com o Porto Velho-RO, na tarde desta quarta-feira, em São Januário. A Vasco TV transmite no Youtube e a torcida cruz-maltina interage nos comentários. Porém, pela manhã, as redes sociais já estavam movimentadas. Isso por conta de uma publicação do clube no Twitter relativa à patrocinadora Havan. Após a publicação, a torcida voltou a se dividir. Há os que entendam ser necessário o aporte financeiro da loja de departamentos e há os que repudiam a postura do dono da empresa. Luciano Hang é apoiador declarado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ambas personalidades polêmicas.