Vasco promove gincana com ídolos; dinheiro arrecadado será destinado a salários e combate à COVID-19

Crédito: Vasco vai divulgar detalhes da gincana aos poucos. Ela vai acontecer mês que vem (Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O Vasco promoverá, no início do mês que vem, uma gincana envolvendo jogadores do presente e do passado mais torcedores ilustres. Haverá contribuições financeiras, e o valor arrecadado terá como destino o pagamentos de salários atrasados do clube e o combate às mazelas causadas pelo COVID-19.

Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino:

"Enquanto o futebol não volta, o Club de Regatas Vasco da Gama, sempre pioneiro, inova outra vez. O Clube vai promover, no dia 3 de junho, às 20h, diretamente de São Januário, a Batalha de Gigantes, uma disputa reunindo craques do passado e vascaínos ilustres. A transmissão, especialíssima, será na Vasco TV, de um jeito como você não viu até agora! Diversão garantida para os vascaínos de Norte a Sul do país.

Durante (não por coincidência!) 90 minutos, dois times, o preto e o branco, vão encarar uma gincana com diferentes atividades. Os capitães serão dois grandes ídolos cruzmaltinos. Cada equipe terá ainda outros dois integrantes. Os nomes dos participantes serão revelados aos poucos. Respeitando as normas de segurança impostas pelas Organizações de Saúde por conta da Covid-19, todos estarão em suas casas.

Além de levar entretenimento ao torcedor vascaíno e visibilidade aos seus patrocinadores e parceiros, a Batalha de Gigantes cumprirá um papel importante em meio a esse momento de dificuldade. Reforçando seu viés solidário e de responsabilidade social, o Vasco da Gama criou um evento no qual será possível arrecadar fundos destinado às causas relacionadas à Covid-19 e para pagamento de salários dos colaboradores do Clube. Aliás, especificamente visando este fim, o montante arrecadado no dia 3 de junho se somará ao que foi levantado com a venda de ingressos virtuais para a final da Copa Libertadores de 1998, transmitida pela TV Globo no domingo (24/05).