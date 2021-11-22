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Vasco promove clínica solidária de tênis visando projeto de iniciação esportiva para crianças da Barreira

A clínica será ministrada pelos professores Guillermo Gianelloni e Daniel Musacchio. A ação é dos departamentos de Responsabilidade Social e Esportes Olímpicos do clube...
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Publicado em 

22 nov 2021 às 19:34

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:34

O Vasco oferecerá, no próximo dia 27, uma clínica de tênis para seus associados (três turmas de diferentes níveis técnicos), no intuito de começar o projeto de iniciação esportiva em tênis para crianças de 8 a 10 anos, moradores da comunidade da Barreira.Com isso, o ingresso será por meio de um pacote de bolas de tênis soft ou uma raquete tamanho 24 para crianças. Eles serão integralmente revertidos para a a ação contínua de integração dessas pequenos que fazem parte do ecossistema cruz-maltino.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Cabe salientar que a clínica será ministrada pelos professores Guillermo Gianelloni e Daniel Musacchio. A ação é uma iniciativa dos departamentos de Responsabilidade Social e Esportes Olímpicos do Vasco. Além disso, as aulas para as crianças da Barreira estão previstas para iniciarem no início de dezembro em parceria com a Associação de Moradores local.
+ Vasco venceu apenas 9 jogos na Série B em São Januário; relembre os jogos
Por fim, vale destacar que serão oferecidas 10 vagas para cada turma, e as reservas poderão ser feitas através do telefone do Tour da Colina.
Confira os níveis/horários das atividades​8h – Tenistas de nível técnico avançado
9h – Pessoas com alguma experiência prévia com a modalidade
10h – Iniciantes
Crédito: Vascodivulgaaçãodetênisparaassociadoseprojetoparacriançasde8a10anos(RafaelRibeiro/Vasco

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