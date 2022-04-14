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Vasco presta homenagem póstuma a Freddy Rincón: 'Um dos grandes nomes do futebol sul-americano'

Colombiano morreu na última madrugada após não resistir a um acidente de carro em Cali, na Colômbia. O meia enfrentou o Vasco pelo Corinthians, na final do Mundial de 2000...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 15:35

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 15:35

A comoção do mundo do futebol chegou também ao Vasco. O clube cruz-maltino publicou um tuíte lamentando a morte do colombiano de 55 anos, que foi um dos grandes jogadores estrangeiros do futebol brasileiro."O CRVG lamenta profundamente a morte do ídolo colombiano Freddy Rincón, um dos grandes nomes do futebol sul-americano, que também fez história no futebol brasileiro.
Nossos sentimentos a todos os fãs, amigos e familiares neste momento difícil. ?"
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Rincón enfrentou o Vasco cinco vezes, por Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Corinthians. Pelo Timão, um dos dois jogos foi a final do Mundial de Clubes de 2000, no Maracanã.
Crédito: FreddyRincónenfrentouoVascopeloCorinthians,nafinaldoMundialdeClubesde2000(FOTO:Reprodução

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