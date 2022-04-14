Vasco presta homenagem póstuma a Freddy Rincón: 'Um dos grandes nomes do futebol sul-americano'

A comoção do mundo do futebol chegou também ao Vasco. O clube cruz-maltino publicou um tuíte lamentando a morte do colombiano de 55 anos, que foi um dos grandes jogadores estrangeiros do futebol brasileiro."O CRVG lamenta profundamente a morte do ídolo colombiano Freddy Rincón, um dos grandes nomes do futebol sul-americano, que também fez história no futebol brasileiro.