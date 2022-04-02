Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco presta homenagem ao ídolo Edmundo, que completa 51 anos neste sábado: 'Craque, Visceral, Animal'
Vasco presta homenagem ao ídolo Edmundo, que completa 51 anos neste sábado: 'Craque, Visceral, Animal'

Eternizado por dribles, gols, raça e polêmicas, o Animal entrou para história do Gigante da Colina. O clube carioca divulgou um vídeo com momentos especiais da carreira do Animal
Publicado em 02 de Abril de 2022 às 15:34

LanceNet

02 abr 2022 às 15:34
Eternizado por dribles, gols, raça e polêmicas, Edmundo completa neste sábado 51 anos. O animal entrou para história do Vasco, sobretudo após a brilhante temporada de 97, e recebeu uma homenagem do clube, que relembrou a data especial nas redes sociais. O Cruz-Maltino publicou um vídeo com momentos inesquecíveis da carreira do craque com a cruz de malta no peito. - AH, É EDMUNDO! Neste sábado, 2 de abril, comemoramos o aniversário de um dos maiores da nossa história: Edmundo Alves de Souza Neto, o Animal. Apenas uma palavra define esta data especial: VASCO - publicou o clube em sua página oficial no twitter, e emendou com um vídeo:
- Craque. Visceral. Animal. Feliz aniversário, Edmundo! - completou.
+ Carlos Palacios deixa o Internacional e assina contrato definitivo com o Vasco por três temporadas
Ao longo da carreira, Edmundo disputou 241 partidas e marcou 137 gols, e conquistou títulos importantes pelo Vasco. Conquistou o título do Brasileirão em 97, o Carioca de 92, duas Taças Guanabaras em 92 e 2000 e as Taças Rio de 92 e 99. Ídolo, desde que terminou a carreira, nunca escondeu seu amor pelo Vasco da Gama.
O polêmico craque teve 19 anos de carreira com muitos gols, fatos marcantes e um apelido histórico: Animal. No dia 28 de março de 2012, o Vasco abria a Colina História para uma justa e bonita despedida de seu craque. Vestindo a camisa 10, ele enfrentou um adversário que o torcedor conhece bem, o Barcelona, do equador, rival na final da Libertadores de 98.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Na reedição de decisão, o Cruz-Maltino aplicou uma goleada de 9 a 1 e Edmundo marcou dois gols. Ele não esteve presente na final doze anos antes, mas sentiu novamente o gostinho de brilhar com a camisa que tanto ama diante de 21 mil pessoas. Revelado pelo Cruz-Maltino, o craque teve cinco passagens pelo clube carioca (1992/1996-1997/1999-2000/2003-2004 e 2008).
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados