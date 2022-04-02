Vasco presta homenagem ao ídolo Edmundo, que completa 51 anos neste sábado: 'Craque, Visceral, Animal'

Eternizado por dribles, gols, raça e polêmicas, Edmundo completa neste sábado 51 anos. O animal entrou para história do Vasco, sobretudo após a brilhante temporada de 97, e recebeu uma homenagem do clube, que relembrou a data especial nas redes sociais. O Cruz-Maltino publicou um vídeo com momentos inesquecíveis da carreira do craque com a cruz de malta no peito. - AH, É EDMUNDO! Neste sábado, 2 de abril, comemoramos o aniversário de um dos maiores da nossa história: Edmundo Alves de Souza Neto, o Animal. Apenas uma palavra define esta data especial: VASCO - publicou o clube em sua página oficial no twitter, e emendou com um vídeo:
- Craque. Visceral. Animal. Feliz aniversário, Edmundo! - completou.
Ao longo da carreira, Edmundo disputou 241 partidas e marcou 137 gols, e conquistou títulos importantes pelo Vasco. Conquistou o título do Brasileirão em 97, o Carioca de 92, duas Taças Guanabaras em 92 e 2000 e as Taças Rio de 92 e 99. Ídolo, desde que terminou a carreira, nunca escondeu seu amor pelo Vasco da Gama.
O polêmico craque teve 19 anos de carreira com muitos gols, fatos marcantes e um apelido histórico: Animal. No dia 28 de março de 2012, o Vasco abria a Colina História para uma justa e bonita despedida de seu craque. Vestindo a camisa 10, ele enfrentou um adversário que o torcedor conhece bem, o Barcelona, do equador, rival na final da Libertadores de 98.
Na reedição de decisão, o Cruz-Maltino aplicou uma goleada de 9 a 1 e Edmundo marcou dois gols. Ele não esteve presente na final doze anos antes, mas sentiu novamente o gostinho de brilhar com a camisa que tanto ama diante de 21 mil pessoas. Revelado pelo Cruz-Maltino, o craque teve cinco passagens pelo clube carioca (1992/1996-1997/1999-2000/2003-2004 e 2008).