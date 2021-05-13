Vasco posta mensagem sobre o Dia da Abolição da Escravatura: 'Dia de reflexão. A luta continua'

Crédito: Vasco posta mensagem sobre o Dia da Abolição da Escravatura (Divulgação/Vasco

Ao longo de sua história, o Vasco sempre esteve à frente de pautas sociais e lutou contra a descriminação racial. Um dos orgulhos da torcida, que destaca esse legado seja em cânticos ou na lembrança da "Resposta Histórica", tão comemorada como um dos maiores marcos da instituição. Neste dia 13 de maio, o Cruz-Maltino relembrou, em sua rede social, o Dia da Abolição da Escravatura e frisou que a luta continua.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B- 13 de Maio. Dia de reflexão. A luta continua - publicou o Vasco em sua página oficial no Twitter, junto com a música "Movimento", presente no terceiro álbum de estúdio solo do artista da Pirâmide Perdida, BK.

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No último dia 7 de abril, o Gigante da Colina comemorou os 97 anos da Resposta Histórica e preparou uma semana especial dedicada à valorização da memória desse marco. As homenagens reforçaram o DNA do clube pelas causas sociais e a necessidade de discussão sobre a luta contra o racismo no mundo.

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Além disso, a equipe de São Januário presenteou 24 personalidades negras (12 homens e 12 mulheres), não necessariamente torcedores do clube. Todos eles receberão um kit alusivo à data. entre os artistas: os sambistas Nelson Sargento, Martinália e Paulinho da Viola, e a cantora Iza.