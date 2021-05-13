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Vasco posta mensagem sobre o Dia da Abolição da Escravatura: 'Dia de reflexão. A luta continua'

Ao longo de sua história, o Gigante da Colina sempre esteve à frente de pautas sociais e lutou contra a descriminação racial. Um dos orgulhos da torcida, que destaca esse legado...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 14:48
Crédito: Vasco posta mensagem sobre o Dia da Abolição da Escravatura (Divulgação/Vasco
Ao longo de sua história, o Vasco sempre esteve à frente de pautas sociais e lutou contra a descriminação racial. Um dos orgulhos da torcida, que destaca esse legado seja em cânticos ou na lembrança da "Resposta Histórica", tão comemorada como um dos maiores marcos da instituição. Neste dia 13 de maio, o Cruz-Maltino relembrou, em sua rede social, o Dia da Abolição da Escravatura e frisou que a luta continua.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B- 13 de Maio. Dia de reflexão. A luta continua - publicou o Vasco em sua página oficial no Twitter, junto com a música "Movimento", presente no terceiro álbum de estúdio solo do artista da Pirâmide Perdida, BK.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
No último dia 7 de abril, o Gigante da Colina comemorou os 97 anos da Resposta Histórica e preparou uma semana especial dedicada à valorização da memória desse marco. As homenagens reforçaram o DNA do clube pelas causas sociais e a necessidade de discussão sobre a luta contra o racismo no mundo.
> Garçons da Colina! Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco
Além disso, a equipe de São Januário presenteou 24 personalidades negras (12 homens e 12 mulheres), não necessariamente torcedores do clube. Todos eles receberão um kit alusivo à data. entre os artistas: os sambistas Nelson Sargento, Martinália e Paulinho da Viola, e a cantora Iza.
Por fim, o clube lançou uma camisa "All Black Vasco da Gama" licenciada com mensagem de respeito e igualdade. Como forma de ressaltar e prestar homenagens a uma data tão importante. O uniforme tem o símbolo do punho erguido no peito.

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