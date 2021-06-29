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Vasco parabeniza ex-atleta Pedrinho: 'Nosso ídolo está completando 44 anos de muita história'

Perfil oficial do Gigante da Colina no Twitter parabeniza ex-jogador e atual comentarista do canal SporTV, que fez parte da geração de ouro que ergueu a taça da Copa Libertadores 
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Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:05
Crédito: Reprodução Twitter SporTV
O Vasco parabenizou um de seus ídolos, que completa 44 anos nesta terça-feira. Trata-se do comentarista do canal SportTV Pedrinho, que foi cria da base e conquistou títulos com a camisa do Cruz-Maltino. O ex-jogador iniciou a carreira aos 6 anos no futsal do clube carioca e fez parte da geração de ouro que ergueu a taça da Copa Libertadores em 1998.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Nosso ídolo está completando hoje 44 anos de muita história e amor pelo Vasco. Parabéns, Pedrinho! - publicou o Vasco em sua rede social.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com a camisa do Vasco, Pedrinho conquistou diversos títulos como a Copa Libertadores 1998, dois Campeonatos Brasileiros "1997 e 2000), Copa Mercosul (2000), Torneio Rio-São Paulo (1999), Campeonato Carioca (1998), Taça Guanabara (1998 e 2000) e Taça Rio (1998 e 2001).
> Vasco reforça DNA de luta contra o preconceito. Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
Sempre com muita identificação com o Gigante da Colina e amizade com o ex-jogador Felipe, Pedrinho enfrentou muitos problemas com lesões ao longo da carreira. Apesar disso, foram muitas conquistas e o adeus ao futebol no duelo entre Vasco e Ajax, da Holanda, no dia 13 de janeiro de 2013. No jogo, Pedrinho deu um lindo lençol no meia dinamarquês Eriksen.
Com a aposentadoria, chegou a ser auxiliar técnico, mas tornou-se comentarista esportivo. Em 2014, foi contratado pela BAND, e atualmente está nos canais SporTV.

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