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Vasco parabeniza e presta homenagem a Germán Cano: 'Hoje é o aniversário da máquina de gols'

Argentino completa 33 anos neste sábado e Gigante da Colina presta uma homenagem nas redes sociais. O clube decidiu postar as fotos de cada gol do seu artilheiro em 2020...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 17:43

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 17:43

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
É inegável que Germán Cano conquistou a torcida do Vasco em pouco tempo. Com faro de gol de muita eficiência, o argentino tornou-se o jogador mais querido pelos vascaínos do atual elenco. Neste sábado, o atacante completa 33 anos e o Gigante da Colina, em sua rede social, resolveu homenagear o artilheiro publicando as fotos dos 21 gols em que o jogador marcou em 2020 a cada 14 minutos (número de seu uniforme).
+Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021 Com 21 gols em 42 partidas, Cano praticamente comandou o Vasco em 2020 e foi responsável por diversas vitórias ao longo do ano. Mesmo com as dificuldades de criação no meio-campo, o argentino mostrou que precisa de pouco toques na bola para estufar as redes do adversário. Para comemorar, ele usa o tradicional "L", em homenagem ao seu filho Lorenzo.
A grande esperança do torcedor Vascaíno para 2021 é que com o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo, a bola chegue mais em condições do seu artilheiro finalizar e que ele marque ainda mais gols até o fim da temporada em fevereiro. Atualmente, o Cruz-Maltino tem 28 pontos em 26 jogos e restam 12 partidas para se livrar da zona de rebaixamento.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo diante do Atlético Goianiense, dia 7, às 21h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

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