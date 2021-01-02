Vasco parabeniza e presta homenagem a Germán Cano: 'Hoje é o aniversário da máquina de gols'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

É inegável que Germán Cano conquistou a torcida do Vasco em pouco tempo. Com faro de gol de muita eficiência, o argentino tornou-se o jogador mais querido pelos vascaínos do atual elenco. Neste sábado, o atacante completa 33 anos e o Gigante da Colina, em sua rede social, resolveu homenagear o artilheiro publicando as fotos dos 21 gols em que o jogador marcou em 2020 a cada 14 minutos (número de seu uniforme).

+Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021 Com 21 gols em 42 partidas, Cano praticamente comandou o Vasco em 2020 e foi responsável por diversas vitórias ao longo do ano. Mesmo com as dificuldades de criação no meio-campo, o argentino mostrou que precisa de pouco toques na bola para estufar as redes do adversário. Para comemorar, ele usa o tradicional "L", em homenagem ao seu filho Lorenzo.

A grande esperança do torcedor Vascaíno para 2021 é que com o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo, a bola chegue mais em condições do seu artilheiro finalizar e que ele marque ainda mais gols até o fim da temporada em fevereiro. Atualmente, o Cruz-Maltino tem 28 pontos em 26 jogos e restam 12 partidas para se livrar da zona de rebaixamento.