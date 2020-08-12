Vasco oficializa a contratação do lateral-esquerdo Neto Borges

O Vasco acertou mais uma contratação para a disputa do restante da temporada. O lateral-esquerdo Neto Borges, de 23 anos, chega por empréstimo junto ao Genk (BEL). Ele assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de junho de 2021.

Natural da Saubara-BA, Neto Borges iniciou sua carreira Boca Júnior, do Sergipe, e passou por equipes como Itabaiana-BA e Atlético Tubaração-SC antes de chegar na Europa, quando defendeu o Hammarby (SUE) e o Genk (BEL). Ele é o quinto reforço do Cruzmaltino para o restante da temporada. Antes dele, chegaram o zagueiro Marcelos Alves e Ygor Catatau, do Madureira, além do volante Carlinhos, do Standard Liège (BEL) e de Guilherme Parede, do Talleres (ARG). Mais cedo, o lateral-esquerdo Neto Borges teve o nome publicado no BID da CBF. Com a regularização, o jogador já pode estrear pelo Cruz-Maltino e fica à disposição do técnico Ramon Menezes para a estreia da equipe no torneio, nesta quinta-feira, contra o Sport.