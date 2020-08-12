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futebol

Vasco oficializa a contratação do lateral-esquerdo Neto Borges

Jogador de 23 anos chega por empréstimo do Genk da Bélgica até o fim de junho de 2021 e já está regularizado para estrear pelo Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

12 ago 2020 às 14:38

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 14:38

Crédito: (Divulgação/Vasco
O Vasco acertou mais uma contratação para a disputa do restante da temporada. O lateral-esquerdo Neto Borges, de 23 anos, chega por empréstimo junto ao Genk (BEL). Ele assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim de junho de 2021.
Natural da Saubara-BA, Neto Borges iniciou sua carreira Boca Júnior, do Sergipe, e passou por equipes como Itabaiana-BA e Atlético Tubaração-SC antes de chegar na Europa, quando defendeu o Hammarby (SUE) e o Genk (BEL). Ele é o quinto reforço do Cruzmaltino para o restante da temporada. Antes dele, chegaram o zagueiro Marcelos Alves e Ygor Catatau, do Madureira, além do volante Carlinhos, do Standard Liège (BEL) e de Guilherme Parede, do Talleres (ARG). Mais cedo, o lateral-esquerdo Neto Borges teve o nome publicado no BID da CBF. Com a regularização, o jogador já pode estrear pelo Cruz-Maltino e fica à disposição do técnico Ramon Menezes para a estreia da equipe no torneio, nesta quinta-feira, contra o Sport.
O Vasco estreia no Brasileirão, contra o Sport, nesta quinta, às 20h (de Brasília), em São Januário. O confronto é válido pela segunda rodada. O jogo do time carioca contra o Palmeiras, da primeira rodada foi adiada, em razão da disputa do título paulista pelo Alviverde.FICHA TÉCNICA
Nome: Vivaldo Borges dos Santos NetoApelido: Neto BorgesData de Nascimento: 13/9/1996Cidade de Nascimento: Saubara-BAAltura: 1,85Clubes: Boca Júnior-SE, Itabaiana-BA, Tubarão-SC, Hammarby (SUE), Genk (BEL) e Vasco da Gama.

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