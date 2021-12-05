Vasco negocia retorno de Carlos Brazil para compor o departamento de futebol profissional

O Vasco confirmou o acerto com o treinador Zé Ricardo, neste último sábado, e segue reformulando seu Departamento de futebol. Para isso, o clube negocia com outro velho conhecido: Carlos Brazil, ex-gerente das categorias de base do Cruz-Maltino. As negociações estão encaminhadas e o profissional viria para trabalhar no departamento de futebol profissional do clube como diretor administrativo. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "Jogada10", e confirmada pelo LANCE!.

Cabe salientar que Carlos Brazil trabalhou no Vasco de janeiro de 2018 até junho de 2021 e sua contratação na época foi um pedido do técnico Zé Ricardo. Ele viria para ser um nome forte no departamento de futebol do clube e o intuito é que trabalhe em conjunto ao lado de um coordenador e um executivo.

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Por conhecer bem o Vasco, sobretudo as divisões de base, o nome de Carlos Brazil ganhou força dentro do clube. O Vasco acredita que ele possa ser essencial para a transição dos meninos da base pelo trabalho que fez recentemente. No período em que esteve à frente da base, o Cruz-Maltino teve conquistas importantes como a Copa do Brasil sub-20.

No início do ano, ele teve um convite para assumir as divisões de base do Corinthians, e segue no clube paulista desde então. O presidente Jorge Salgado está à frente da negociação e pretende dar sequência ao organograma divulgado na época da eleição. O Gigante da Colina tem Rodrigo Dias, como diretor da base, e Raphael Milenas no futebol feminino.

+ Em rede social, Zé Ricardo comemora retorno ao Vasco: 'Que alegria estar de volta à Colina Histórica' No cargo de coordenador do futebol, existem conversas com o ex-goleiro Fernando Prass, que seria atualmente o favorito a assumir. O clube também procura um nome para ser o CEO do departamento, já que as negociações para uma possível volta de Ricardo Gomes foram encerradas. Paulo Pelaipe e Newton Drummond são profissionais que agradam. Organograma do futebol do Vasco da Gama (Reprodução)