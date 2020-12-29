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Vasco negocia com Zé Ricardo e acerta com Alexandre Pássaro para o departamento de futebol

Ex-dirigente do São Paulo chega, em tese, para o lugar de André Mazzuco. Clube tem em Zé Ricardo o nome para substituir o recém-demitido Ricardo Sá Pinto...
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Publicado em 

29 dez 2020 às 16:14

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:14

Crédito: Zé Ricardo e Alexandre Pássaro. Um deve voltar, o outro chega ao Rio em breve (Divulgação
A reformulação no departamento de futebol do Vasco ocorre a todo vapor. Mal oficializou a saída da comissão técnica comandada por Ricardo Sá Pinto e do dirigente André Mazzuco, o clube negocia com Zé Ricardo e acertou com Alexandre Pássaro para uma função executiva no departamento de futebol do clube cruz-maltino.Zé já era o nome preferido, e conversas devem ocorrer: entre o treinador, a atual diretoria, comandada por Alexandre Campello, e a próxima, que terá Jorge Salgado como mandatário. Um desfecho pode ocorrer nas próximas horas.
O departamento de futebol do Vasco já passaria por mudanças com a mudança de gestão, na segunda quinzena de janeiro. A nova diretoria ainda não tem um vice-presidente para o carro-chefe do clube, e pode nem ter. Mas com a demissão de Mazzuco e o fim do mandato de José Luis Moreira na pasta, o clube acertou com Alexandre Pássaro.
Ainda não está certa a função dele no Vasco, mas o clube passa a ter um executivo a responder pelo futebol a partir, provavelmente, desta sexta-feira. No São Paulo, o advogado de 30 anos era um gerente com atribuições mais internas do que externas.
-> Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro
De acordo com a apuração do LANCE!, houve conversas entre Jorge Salgado e Rodrigo Caetano. Até o momento, pelo menos, não houve acordo para que seja ele o homem-forte do futebol vascaíno a partir de 2020.

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