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futebol

Vasco negocia com o meia Yeison Guzman, do Envigado, da Colômbia

Gigante da Colina apresentou uma proposta pelo jovem colombiano, de 22 anos, e procura fechar o contrato de empréstimo até o fim de 2021, antes do fechamento da janela no dia 9...
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Publicado em 

03 nov 2020 às 14:08

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 14:08

Crédito: Jovem Yeison Guzman é um dos destaques doEnvigado, da Colômbia (Reprodução Internet
Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco negocia com o meia colombiano Yeison Guzman, do Envigado. O Gigante da Colina apresentou uma proposta pelo colombiano, de 22 anos, e procura fechar o contrato de empréstimo até o fim de 2021. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista colombiano Carlos Arturo Arango. Com isso, o clube segue de olho no mercado sul-americano, já que anunciou na última semana a contratação por empréstimo do também colombiano Gustavo Torres, que pertence ao Atlético Nacional. Além disso, a equipe tem mais três argentinos em seu elenco: Leonardo Gil, Martin Benítez e Germán Cano.
De acordo com o jornalista, as bases salarias entre o Vasco e o jogador já estão acertadas, dependendo apenas da liberação do Envigado para um possível anúncio. Cabe salientar que a janela de transferências internacionais se encerra no próximo dia 9, e o clube necessita fechar a negociação até esta data.
Revelado pela equipe colombiana. Yeison Guzman é meia de origem, uma posição em que o Vasco apresenta carência em seu elenco. Ele subiu aos profissionais em 2017 e desde então é titular. Durante a temporada, o atleta disputou 17 partidas e balançou as redes em seis oportunidades.

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