Vasco negocia com o meia Yeison Guzman, do Envigado, da Colômbia

Crédito: Jovem Yeison Guzman é um dos destaques doEnvigado, da Colômbia (Reprodução Internet

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco negocia com o meia colombiano Yeison Guzman, do Envigado. O Gigante da Colina apresentou uma proposta pelo colombiano, de 22 anos, e procura fechar o contrato de empréstimo até o fim de 2021. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista colombiano Carlos Arturo Arango. Com isso, o clube segue de olho no mercado sul-americano, já que anunciou na última semana a contratação por empréstimo do também colombiano Gustavo Torres, que pertence ao Atlético Nacional. Além disso, a equipe tem mais três argentinos em seu elenco: Leonardo Gil, Martin Benítez e Germán Cano.

De acordo com o jornalista, as bases salarias entre o Vasco e o jogador já estão acertadas, dependendo apenas da liberação do Envigado para um possível anúncio. Cabe salientar que a janela de transferências internacionais se encerra no próximo dia 9, e o clube necessita fechar a negociação até esta data.