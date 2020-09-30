Vasco negocia com Latif Blessing, ganês do Los Angeles FC

O Vasco segue tentando se reforçar. O alvo da vez é o ganês Latif Blessing, de 23 anos, atualmente nos Los Angeles FC, que disputa a MLS. Meia-atacante de origem, ele tem bases salariais acertadas com o Cruz-Maltino, mas ainda há entraves tanto quanto ao clube cedente quanto ao jogador. A negociação foi revelada primeiramente pelo site Ge.com e confirmada pelo LANCE!.Blessing está há quatro anos no futebol dos Estados Unidos, há três no atual clube. Ele soma 88 jogos e 12 gols pela equipe californiana. Se confirmado, será o terceiro estrangeiro do elenco vascaíno, se juntando aos argentinos Martín Benítez e Germán Cano.
Além dele, mais um ou dois jogadores podem chegar a São Januário para a sequência da temporada. O próximo jogo do time comandado por Ramon Menezes é neste domingo, contra o Atlético-MG.