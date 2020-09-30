AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Vasco negocia com Latif Blessing, ganês do Los Angeles FC

Meia-atacante africano é destaque na equipe dos Estados Unidos há três temporadas. Tratativas estão encaminhadas, mas ainda não foram concluídas...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 20:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 20:46
Crédito: LA FC/Divulgação
O Vasco segue tentando se reforçar. O alvo da vez é o ganês Latif Blessing, de 23 anos, atualmente nos Los Angeles FC, que disputa a MLS. Meia-atacante de origem, ele tem bases salariais acertadas com o Cruz-Maltino, mas ainda há entraves tanto quanto ao clube cedente quanto ao jogador. A negociação foi revelada primeiramente pelo site Ge.com e confirmada pelo LANCE!.Blessing está há quatro anos no futebol dos Estados Unidos, há três no atual clube. Ele soma 88 jogos e 12 gols pela equipe californiana. Se confirmado, será o terceiro estrangeiro do elenco vascaíno, se juntando aos argentinos Martín Benítez e Germán Cano.
Além dele, mais um ou dois jogadores podem chegar a São Januário para a sequência da temporada. O próximo jogo do time comandado por Ramon Menezes é neste domingo, contra o Atlético-MG.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer variar o cardápio? Veja 5 receitas de carne assada para o almoço e o jantar
Cão da equipe K9 ajudou a localizar aproximadamente 20 quilos de haxixe
Mala com 20 kg de haxixe é encontrada em condomínio de Guarapari
Policiais mostram armas apreendidas em ação na avenida Brasil, no Rio
Perseguição policial termina com 5 mortos na Avenida Brasil, no RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados