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futebol

Vasco negocia com Brasil de Pelotas o empréstimo de Lucas Santos

Meia-atacante, que tem contrato até o fim do ano que vem, vem treinando separado do elenco principal. Equipe gaúcha também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 18:51

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:51

Crédito: Lucas Santos já foi apontado como grande promessa, mas vive momento de baixa na carreira (Rafael Ribeiro/Vasco
Mais um jogador pode deixar o Vasco em breve. Desta vez, o meia-atacante Lucas Santos, que negocia com o Brasil de Pelotas e pode defender a equipe gaúcha por empréstimo. A informação foi publicada primeiramente pelo "Futebol Online", e confirmada pelo LANCE!.Os clubes, que serão concorrentes na Série B do Campeonato Brasileiro, discutem, no momento, a divisão salarial do jogador. O vínculo dele com o Cruz-Maltino vai até o final do ano que vem.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Lucas Santos já foi apontado como grande promessa do Vasco, e teve como ponto alto a participação na Copa São Paulo de Juniores de 2019. Chegou a ser emprestado ao futebol russo, retornou e desde então alterna altos e baixos. Mais recentemente, integrou o grupo que treina separado do elenco principal.

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