Vasco negocia com Brasil de Pelotas o empréstimo de Lucas Santos

Mais um jogador pode deixar o Vasco em breve. Desta vez, o meia-atacante Lucas Santos, que negocia com o Brasil de Pelotas e pode defender a equipe gaúcha por empréstimo. A informação foi publicada primeiramente pelo "Futebol Online", e confirmada pelo LANCE!.Os clubes, que serão concorrentes na Série B do Campeonato Brasileiro, discutem, no momento, a divisão salarial do jogador. O vínculo dele com o Cruz-Maltino vai até o final do ano que vem.