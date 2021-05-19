Vasco negocia com Brasil de Pelotas o empréstimo de Lucas Santos

Mais um jogador pode deixar o Vasco em breve. Desta vez, o meia-atacante Lucas Santos, que negocia com o Brasil de Pelotas e pode defender a equipe gaúcha por empréstimo. A informação foi publicada primeiramente pelo "Futebol Online", e confirmada pelo LANCE!.Os clubes, que serão concorrentes na Série B do Campeonato Brasileiro, discutem, no momento, a divisão salarial do jogador. O vínculo dele com o Cruz-Maltino vai até o final do ano que vem.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Lucas Santos já foi apontado como grande promessa do Vasco, e teve como ponto alto a participação na Copa São Paulo de Juniores de 2019. Chegou a ser emprestado ao futebol russo, retornou e desde então alterna altos e baixos. Mais recentemente, integrou o grupo que treina separado do elenco principal.