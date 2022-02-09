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futebol

Vasco negocia as contratações de Luiz Henrique e Quintero, do Fortaleza

Ambos pertencem ao clube cearense e devem chegar ao Cruz-Maltino por empréstimo até o fim da temporada. Quintero é zagueiro e Luiz Henrique pode atuar como volante ou meia...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 18:48
O Vasco segue no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Com isso, o clube negocia as contratações do zagueiro Juan Quintero e do meio-campista Luiz Henrique. Ambos pertencem ao Fortaleza e devem chegar por empréstimo até o fim de 2022. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal “Atenção, Vascaínos”.Aos 26 anos, Juan Quintero é colombiano e assinou com o Fortaleza em 2019. Na última temporada, ele defendeu as cores do Juventude também por empréstimo. O Cruz-Maltino espera finalizar as negociações, que estão avançadas, até o fim deste semana, e arcará apenas com os salários dos atletas.
Luiz Henrique, por sua vez, tem 22 anos, e foi revelado pelo Flamengo, quando integrou o elenco profissional em 2020. Logo em seguida, o jogador, que tanto pode atuar como volante ou meio, chegou ao Fortaleza e foi emprestado ao Botafogo na última temporada, na disputa da Série B.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Até o momento o Vasco já fez doze contratações nesta temporada. O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa, os meias Vitinho, Isaque e Bruno Nazário e os atacantes Getúlio e Raniel.
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Crédito: QuinterochegouaoFortalezaem2019epossoserumdosreforçosdoVasco(Foto:BrunoOliveira/FortalezaEC

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