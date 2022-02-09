Vasco negocia as contratações de Luiz Henrique e Quintero, do Fortaleza

O Vasco segue no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. Com isso, o clube negocia as contratações do zagueiro Juan Quintero e do meio-campista Luiz Henrique. Ambos pertencem ao Fortaleza e devem chegar por empréstimo até o fim de 2022. A informação foi inicialmente divulgada pelo canal “Atenção, Vascaínos”.Aos 26 anos, Juan Quintero é colombiano e assinou com o Fortaleza em 2019. Na última temporada, ele defendeu as cores do Juventude também por empréstimo. O Cruz-Maltino espera finalizar as negociações, que estão avançadas, até o fim deste semana, e arcará apenas com os salários dos atletas.

Luiz Henrique, por sua vez, tem 22 anos, e foi revelado pelo Flamengo, quando integrou o elenco profissional em 2020. Logo em seguida, o jogador, que tanto pode atuar como volante ou meio, chegou ao Fortaleza e foi emprestado ao Botafogo na última temporada, na disputa da Série B.

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Até o momento o Vasco já fez doze contratações nesta temporada. O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa, os meias Vitinho, Isaque e Bruno Nazário e os atacantes Getúlio e Raniel.

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