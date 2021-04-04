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Vasco não vencia marcando ao menos quatro gols desde janeiro de 2019; período teve derrotas pesadas

Cruz-Maltino venceu o Volta Redonda no Campeonato Carioca do ano retrasado por 5 a 2. Desde então, vem sofrendo mais do que aplicando goleadas do tipo...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 16:23
Crédito: Diante do Volta Redonda, há mais de dois anos, time era diferente (Marcelo Goncalves/Photo Premium/Lancepress!
A vitória do Vasco sobre o Bangu, neste sábado, não só colocou o Cruz-Maltino na briga efetiva pela classificação à semifinal da Taça Guanabara. Também quebrou um tabu que durava mais de dois anos. Desde 23 de janeiro de 2019 que a equipe de São Januário não vence marcando pelo menos quatro gols. Foi contra o Volta Redonda, e o placar terminou 5 a 2 naquela ocasião.Desde então, o time vive sequenciais más fases. Como resultado, somente uma vez marcou quatro vezes na mesma partida. Foi no 4 a 4 com o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro daquele 2019. E o time sofreu derrotas pesadas no período:
2019​Athletico-PR 4x1 Vasco​Vasco 1x4 Flamengo
2020​Atlético-MG 4x1 VascoVasco 1x4 CearáGrêmio 4x0 Vasco
2021​Red Bull Bragantino 4x1 Vasco
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

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