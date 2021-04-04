Vasco não vencia marcando ao menos quatro gols desde janeiro de 2019; período teve derrotas pesadas

A vitória do Vasco sobre o Bangu, neste sábado, não só colocou o Cruz-Maltino na briga efetiva pela classificação à semifinal da Taça Guanabara. Também quebrou um tabu que durava mais de dois anos. Desde 23 de janeiro de 2019 que a equipe de São Januário não vence marcando pelo menos quatro gols. Foi contra o Volta Redonda, e o placar terminou 5 a 2 naquela ocasião.Desde então, o time vive sequenciais más fases. Como resultado, somente uma vez marcou quatro vezes na mesma partida. Foi no 4 a 4 com o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro daquele 2019. E o time sofreu derrotas pesadas no período: