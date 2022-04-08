Vasco marca AGE para ratificar alterações do Estatuto Social que incluem a SAF para 30 de abril

O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto Carvalho, agendou para o dia 30 de abril a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que visa ratificar as alterações no Estatuto Social aprovadas pelo Conselho Deliberativo no último dia 24 de março. Entre as mudanças, está a inclusão da SAF, e os sócios estatutários poderão votar de maneira híbrida.A votação presencial será realizada na sede do Calabouço, porém os sócios estatutários também poderão expressar a sua opinião de forma on-line por meio da plataforma eletrônica das 10h às 22h.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Vale destacar que a data foi escolhida por uma Junta Deliberativa de maneira unânime, assim como todas as questões burocráticas do pleito. A lista será composta por sócios acima de 18 anos, que estejam ligados ao clube carioca há pelo menos um ano e que estão em dia com suas obrigações cadastrais e financeiras. A listagem final será publicada em breve no site oficial do Vasco.

Caso as mudanças sejam aprovadas, haverão outras duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta oficial da 777 Partners por 70% da SAF do Gigante da Colina. Ambas as reuniões ainda não têm datas definidas e dependem da aprovação dos sócio estatutários para a sequência do rito.

Apesar de toda burocracia, a 777 Partners já iniciou as visitas técnicas e enviou dois representantes da área de futebol ao clube nesta semana. A empresa, que já assinou um memorando de entendimento para a SAF, pretende investir pesado no futebol cruz-maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz, diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), conheceram a rotina dos atletas e o centro de treinamento Moacyr Barbosa.

+ Zé Ricardo analisa reforços mais recentes do Vasco; 777 Partners participou da contratação de Palacios

Além disso, puderam acompanhar os processos do futebol vascaíno e participar de algumas reuniões com as áreas que compõem além do próprio Departamento de Futebol, como o DESP (Departamento de Saúde e Performance) e o CSI (Centro de Scout e Informação).

Eles também se reuniram com o executivo de futebol Carlos Brazil, com a comissão técnica, liderada pelo treinador Zé Ricardo, conheceram os jogadores e acompanharam as atividades do dia.