Vasco leva susto no fim, mas vence o Tombense na Copa do Brasil

Gabriel Pec marcou o gol que abriu o caminho para a vitória do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco fez um gol no início de cada tempo, mas a bola aérea voltou a ser problema - e no final da partida - na noite desta quarta-feira (07). Então foi com emoção, mas o Cruz-Maltino venceu o Tombense por 2 a 1, fora de casa, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.

Com dois minutos de partida, após dividida aérea, o zagueiro Matheus Lopes bobeou, não tentou dominar a bola e ela sobrou para Gabriel Pec. O meia-atacante dominou, tirou o goleiro e abriu o placar. O Tombense deu o primeiro susto aos 17, quando Wesley Marth cabeceou e Lucão fez a defesa. E quatro minutos depois, Daniel Amorim finalizou com perigo após jogada pela esquerda.

O Cruz-Maltino voltou a ditar o ritmo de jogo nos minutos finais do primeiro tempo. Léo Matos chutou forte, de fora da área, aos 39. O goleiro espalmou. Aos 41, Marquinhos Gabriel fez fila, mas chutou para fora. Antes do fim da primeira etapa, houve tempo para mais um susto mineiro na bola aérea. Lucão defendeu em dois tempos a testada de Daniel Amorim.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou como o primeiro: com gol do Vasco. Cano sofreu pênalti, mas o árbitro marcou falta fora da área. Andrey, que vinha dando chutes perigosos nos últimos jogos. Desta vez, aos quatro minutos, o chute forte e seco foi indefensável, e ampliou o placar. Oito minutos depois, Marquinhos Gabriel foi recuar a bola, mas errou e contou com a má pontaria de Daniel Amorim para não resultar em gol mineiro.