Vasco lança promoções especiais para jogo contra o Guarani, em Manaus, pela oitava rodada da Série B

Após enfrentar o líder Bahia, o Vasco irá medir forças contra o Guarani, dia 19, às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. Para esse jogo, o clube carioca decidiu lançar benefícios especiais para os torcedores que estão interessados em acompanhar o confronto no estádio. Dessa forma, todos aqueles do Amazonas que se tornarem sócios, via internet, poderão ganhar 10% de desconto ao utilizarem o cupom #ManausEVasco. Para os torcedores que escolherem o pacote "Norte a Sul" ou superior, irão adquirir um novo presente - a camisa exclusiva modelo "São Januário".

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A partir desta sexta-feira todos aqueles do Amazonas que se associarem ao Sócio Gigante, pela internet, vão ganhar 10% de desconto usando o cupom #ManausEVasco. Para aqueles que contratarem o plano “Norte a Sul” ou superior, ganham ainda de presente uma camisa exclusiva modelo “São Januário”.

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Além disso, os planos de sócio serão vendidos na loja Gigante da Colina de Manaus, a partir de quarta-feira, véspera da partida contra o Bugre. No ato da compra, o torcedor deverá escolher o pacote, pagar o voucher e realizar o cadastro em casa.

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Por fim, é preciso ressaltar que os sócios com os planos já ativos poderão resgatar produtos oficiais do clube e ter a chance de visitar os jogadores no hotel da delegação, em Manaus.