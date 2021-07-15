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Vasco lança clube de descontos; programa contempla sócios e não sócios. Confira

'Vasco + Alegria' foi prometido no início do mês passado e reforçado ao LANCE! em entrevista recente do vice-presidente de marketing do clube, Vitor Roma...
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Publicado em 

15 jul 2021 às 18:36

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 18:36

Crédito: Torcedor do Vasco poderá usufruir de descontos ao utilizar diferentes marcas (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco lançou, na tarde desta quinta-feira, o clube de benefícios "Vasco +Alegria". O programa foi prometido quando o novo plano de sócios foi lançado, no início do mês passado. Já o pacote de opções oferecido a partir desta quina foi antecipado ao LANCE! uma semana atrás, em entrevista do vice-presidente de marketing e novos negócios do clube, Vitor Roma.Confira abaixo a nota divulgada pelo clube:
"Nesta quinta-feira, o Club de Regatas Vasco da Gama lança uma importante novidade para seus sócios torcedores e estatutários: o Vasco +Alegria. A plataforma de benefícios exclusiva e gratuita para o sócio vascaíno foi desenvolvida seguindo a premissa de fazer do Sócio Gigante o melhor e mais completo plano de sócios do Brasil. O clube de benefícios que traz em seu nome a parceria do Vasco com o programa +Alegria da parceira Easy Live, empresa do Grupo Dreamers (Rock in Rio, Artplan, Game XP, Dream Factory, entre outras), dará ao vascaíno acesso a descontos em produtos e serviços que fazem parte do dia a dia do torcedor vascaíno.
Entendemos que todo e qualquer benefício para o vascaíno deva ser real e de fato fazer sentido para nossos sócios tanto do Rio quanto de qualquer lugar do Brasil. O Vasco +Alegria, irá oferecer centenas de descontos e benefícios e contará com importantes marcas como Uber, Ifood, Spotify e muitas outras que estão presentes no dia a dia das pessoas. O sócio terá descontos em cinemas, supermercados, aplicativos, vestuário, lojas de departamentos, cursos de idiomas e muito mais. Se o vascaíno colocar na ponta do lápis e fizer as contas, a quantidade de descontos que ele terá mensalmente irá ultrapassar o valor da sua mensalidade de sócio. Entendemos que a Easy Live foi a melhor parceria que poderíamos ter nessa jornada tanto pelo seu conhecimento de mercado quanto pelo grande histórico do grupo Dreamers na construção de experiências para encantar pessoas - declara Vitor Roma, Vice-presidente de Marketing e Novos Negócios do Vasco.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Com exceção dos Planos Camisas Negras, Animal e Almirantinho, todos os sócios torcedores e estatutários do clube terão acesso gratuito à plataforma Vasco +Alegria, gerando logo de cara uma economia de R$19,90, que é o custo de assinatura da plataforma +Alegria convencional. Cada plano de sócio fará parte de uma categoria dentro do programa que se dividirá em: Ouro, Prata e Bronze. Todas terão acesso às mesmas ofertas, diferenciando-se apenas pelo percentual de desconto aplicado.
Quem não for sócio do Clube também pode ser beneficiado. Em breve será disponibilizado um cupom de 50% de desconto para cadastro no +Alegria convencional e parte do valor arrecadado será destinado ao Vasco. Os sócios elegíveis deverão realizar o cadastro através do site www.vascomaisalegria.com utilizando o código de acesso disponibilizado na página do seu plano de sócios. Quem ainda não for sócio e quiser aderir a um plano para ter acesso ao Vasco +Alegria e os demais benefícios do programa poderá se associar através do www.sociogigante.com.
Sobre a Easy Live – Especializada no segmento de fidelidade e com diversas opções de conteúdo e entretenimento, a Easy Live é uma plataforma digital que conecta seus clientes aos melhores eventos, serviços e produtos. A empresa o faz por meio dos principais programas de fidelidade, benefícios e incentivos do Brasil, oferecendo infinitas possibilidades em um só lugar. Sob a liderança do sócio e CEO Cláudio Albuquerque, a empresa tem forte ligação com o core business do Dreamers, tendo o entretenimento como forte elemento de diferenciação no mercado de fidelidade. Para maiores informações, www.easylive.com.br.
Sobre o Grupo Dreamers – Liderado pelo Presidente Executivo Rodolfo Medina, o Grupo Dreamers é composto pela pela Artplan, maior agência de publicidade com capital 100% nacional do mercado; Rock in Rio, maior festival de música e entretenimento do mundo; Dream Factory, uma das principais empresas de entretenimento do Brasil; agência Pullse, especializada em varejo; Easy Live, o maior provedor de entretenimento e experiências para o mercado de fidelidade no Brasil; Game XP, maior evento gamer da América Latina; Musicalize, plataforma focada em melhorar experiência dos consumidores e das marcas em shows de música; A-Lab, laboratório de conteúdo, cujo foco é experimentar linguagens e encontrar novas formas de produção; NOW, unidade de negócio real time management, voltado para grandes momentos de marca, que usa a inteligência de dados para a produção e gestão de conteúdo; Aceleraí, plataforma de comunicação compartilhada inédita no mundo, que se conecta com micro anunciantes regionais e oferece uma operação de varejo em um minuto; pela recém-lançada 1.2.3.5.8, sistema de marketing de valor compartilhado, que desenvolve projetos de impactos sociais para marcas, somados à entrega de conteúdo transversal; e SOMA, Central de Serviços Compartilhados, que tem o objetivo de implementar processos mais simples, organizados e eficientes em seus clientes internos e externos. A holding conta, ainda, com Duda Magalhães na vice-presidência executiva e Roberto Medina na presidência do Conselho."

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