Vasco lança clube de descontos; programa contempla sócios e não sócios. Confira

Crédito: Torcedor do Vasco poderá usufruir de descontos ao utilizar diferentes marcas (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco lançou, na tarde desta quinta-feira, o clube de benefícios "Vasco +Alegria". O programa foi prometido quando o novo plano de sócios foi lançado, no início do mês passado. Já o pacote de opções oferecido a partir desta quina foi antecipado ao LANCE! uma semana atrás, em entrevista do vice-presidente de marketing e novos negócios do clube, Vitor Roma.Confira abaixo a nota divulgada pelo clube:

"Nesta quinta-feira, o Club de Regatas Vasco da Gama lança uma importante novidade para seus sócios torcedores e estatutários: o Vasco +Alegria. A plataforma de benefícios exclusiva e gratuita para o sócio vascaíno foi desenvolvida seguindo a premissa de fazer do Sócio Gigante o melhor e mais completo plano de sócios do Brasil. O clube de benefícios que traz em seu nome a parceria do Vasco com o programa +Alegria da parceira Easy Live, empresa do Grupo Dreamers (Rock in Rio, Artplan, Game XP, Dream Factory, entre outras), dará ao vascaíno acesso a descontos em produtos e serviços que fazem parte do dia a dia do torcedor vascaíno.

Entendemos que todo e qualquer benefício para o vascaíno deva ser real e de fato fazer sentido para nossos sócios tanto do Rio quanto de qualquer lugar do Brasil. O Vasco +Alegria, irá oferecer centenas de descontos e benefícios e contará com importantes marcas como Uber, Ifood, Spotify e muitas outras que estão presentes no dia a dia das pessoas. O sócio terá descontos em cinemas, supermercados, aplicativos, vestuário, lojas de departamentos, cursos de idiomas e muito mais. Se o vascaíno colocar na ponta do lápis e fizer as contas, a quantidade de descontos que ele terá mensalmente irá ultrapassar o valor da sua mensalidade de sócio. Entendemos que a Easy Live foi a melhor parceria que poderíamos ter nessa jornada tanto pelo seu conhecimento de mercado quanto pelo grande histórico do grupo Dreamers na construção de experiências para encantar pessoas - declara Vitor Roma, Vice-presidente de Marketing e Novos Negócios do Vasco.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Com exceção dos Planos Camisas Negras, Animal e Almirantinho, todos os sócios torcedores e estatutários do clube terão acesso gratuito à plataforma Vasco +Alegria, gerando logo de cara uma economia de R$19,90, que é o custo de assinatura da plataforma +Alegria convencional. Cada plano de sócio fará parte de uma categoria dentro do programa que se dividirá em: Ouro, Prata e Bronze. Todas terão acesso às mesmas ofertas, diferenciando-se apenas pelo percentual de desconto aplicado.

Quem não for sócio do Clube também pode ser beneficiado. Em breve será disponibilizado um cupom de 50% de desconto para cadastro no +Alegria convencional e parte do valor arrecadado será destinado ao Vasco. Os sócios elegíveis deverão realizar o cadastro através do site www.vascomaisalegria.com utilizando o código de acesso disponibilizado na página do seu plano de sócios. Quem ainda não for sócio e quiser aderir a um plano para ter acesso ao Vasco +Alegria e os demais benefícios do programa poderá se associar através do www.sociogigante.com.

Sobre a Easy Live – Especializada no segmento de fidelidade e com diversas opções de conteúdo e entretenimento, a Easy Live é uma plataforma digital que conecta seus clientes aos melhores eventos, serviços e produtos. A empresa o faz por meio dos principais programas de fidelidade, benefícios e incentivos do Brasil, oferecendo infinitas possibilidades em um só lugar. Sob a liderança do sócio e CEO Cláudio Albuquerque, a empresa tem forte ligação com o core business do Dreamers, tendo o entretenimento como forte elemento de diferenciação no mercado de fidelidade. Para maiores informações, www.easylive.com.br.