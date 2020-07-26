AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Vasco intensifica procura por lateral-esquerdo; Rogério é sondado

Posição é considerada carente no Cruz-Maltino desde o fim do ano passado. Atualmente, Henrique é o titular e os reservas são os jovens Alexandre e Riquelme...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 10:30
Crédito: Arquivo
Após a venda de Marrony e o posterior equacionamento das dívidas antigas com os jogadores, o Vasco voltou ao mercado. Tanto que, dia após dia, semana após semana, nomes são noticiados como possibilidades de contratação. E a lateral esquerda é uma evidente prioridade do departamento de futebol.Pelas condições atuais do mercado, a tendência é que seja necessário investimento para que um atleta com potencial de titular absoluto chegue em São Januário. Então a diretoria vascaína mapeia o mercado. O LANCE! apurou que, entre outros nomes, Rogério, do Sassuolo (ITA), foi um procurado.
Porém, a negativa do jogador foi imediata. Aos 22 anos, ele vem sendo titular da equipe estabilizada na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano e não topou a possibilidade de empréstimo apresentada pelo Vasco. O jogador é revelado pelo Internacional e, ainda na base, foi contratado pela Juventus (ITA).
Mas a intenção de reforçar a lateral esquerda não é uma novidade. Em dezembro, este mesmo L! reportou que já era um dos objetivos. Mas outras poucas prioridades foram atendidas: o meia Benítez e o centroavante Cano foram contratados.
Atualmente, o elenco conta com Henrique de titular na posição. Os reservas são Alexandre, de contrato até o fim do ano, e Riquelme, de apenas 17 anos. E o Cruz-Maltino busca contratações também para outras posições. Tudo mantido em sigilo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 lições de vida que aprendemos com cães e gatos 
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026
Imagem de destaque
Em vídeo, Meneguelli diz que tentam impedir sua candidatura ao Senado porque sabem que pode ganhar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados