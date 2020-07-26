Vasco intensifica procura por lateral-esquerdo; Rogério é sondado

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Após a venda de Marrony e o posterior equacionamento das dívidas antigas com os jogadores, o Vasco voltou ao mercado. Tanto que, dia após dia, semana após semana, nomes são noticiados como possibilidades de contratação. E a lateral esquerda é uma evidente prioridade do departamento de futebol.Pelas condições atuais do mercado, a tendência é que seja necessário investimento para que um atleta com potencial de titular absoluto chegue em São Januário. Então a diretoria vascaína mapeia o mercado. O LANCE! apurou que, entre outros nomes, Rogério, do Sassuolo (ITA), foi um procurado.

Porém, a negativa do jogador foi imediata. Aos 22 anos, ele vem sendo titular da equipe estabilizada na parte de cima da tabela do Campeonato Italiano e não topou a possibilidade de empréstimo apresentada pelo Vasco. O jogador é revelado pelo Internacional e, ainda na base, foi contratado pela Juventus (ITA).

Mas a intenção de reforçar a lateral esquerda não é uma novidade. Em dezembro, este mesmo L! reportou que já era um dos objetivos. Mas outras poucas prioridades foram atendidas: o meia Benítez e o centroavante Cano foram contratados.