Vasco inicia semana de estreia na Série B e terá viagens longas em abril; veja os desafios do time no mês

Depois das eliminações no Carioca e na Copa do Brasil, o Vasco teve três semanas de preparação para a estreia na principal competição da temporada: a Série B. A rodada inaugural está marcada para iniciar na próxima sexta-feira, às 19h, e o Cruz-Maltino medirá forças com o Vila Nova, em São Januário. O mês de abril reservará ao clube três viagens com destinos como: Alagoas, Chapecó e Muriaé.Além do duelo com os goianos, o Gigante da Colina terá um mês intenso com cinco rodadas da competição, três delas longe do Rio de Janeiro. Serão viagens longas em um momento importante em que a equipe necessita pontuar para iniciar com o pé direito. Ficar próximo do pelotão de frente desde começo é essencial para elevar a confiança e não aumentar a pressão lá na frente.

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No final de semana seguinte, os comandados de Zé Ricardo terão a missão de encarar o CRB, no Rei Pelé, dia 16, sábado, também às 19h. Na outra semana, mais uma viagem longa, desta vez para outro extremo do Brasil, em Santa Catarina, para visitar a Chapecoense, dia 22, às 21h30, na Arena Condá.

O técnico Zé Ricardo ao projetar as primeiras rodadas da Série B comentou que o clube deve ser cuidadoso na logística para minimizar os efeitos das longas viagens. Para ele, a direção do Vasco está de olho neste aspecto e tem consiciência da importância da organização nestes constantes deslocamentos.

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- Pergunta importante, porque desde que a tabela saiu da Série B, o pessoal da direção e supervisão está trabalhando muito para que a gente consiga minimizar essas viagens tão desgastantes de Norte a Sul do Brasil. Na segunda rodada, a gente pega o CRB lá em Alagoas e depois vai para Chapecó. É realmente uma parte que precisa investir, o clube está consciente disso - disse Zé Ricardo, e acrescentou:

- Está preparando o levantamento não só de orçamento, mas também de hotéis e percursos. Onde possa tentar minimizar os deslizes que temos nessas condições de viagens longas que todos vão acabar passando. A equipe que conseguir organizar melhor sua logística vai dar um passo nesse sentido. Como nosso objetivo é subir, a preocupação existe. Estamos atentos a isso para que a gente não sofra mais ainda do que são esses deslocamentos constantes - completou.

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Quase vinte dias depois da estreia, o Vasco volta a campo para o segundo jogo na Colina Histórica. Desta vez, o adversário será a Ponte Preta, no dia 27, as 21h30. O clube aposta na força da torcida para apoiar e incentivar a equipe e vibrar nas arquibancadas.

Para finalizar o mês, o time terá que se deslocar novamente. Com isso, terá pela frente a Tombense, em Muriaé, no estádio Soares de Azevedo. O duelo será realizado no dia 30, um sábado, às 19h. Vale frisar que a competição terminará mais cedo em 2022 em virtude da Copa do Mundo, que terá início em novembro, no Qatar.

VEJA O CALENDÁRIO DO VASCO EM ABRIL

Série B do Brasileirão - 1ª RodadaVasco x Vila Nova08/04 (sexta-feira), - 19h - em São Januário

Série B do Brasileirão - 2ª RodadaCRB x Vasco16/04 (sábado) - 19h - no Rei Pelé

Série B do Brasileirão - 3ª RodadaChapecoense x Vasco22/04 - (sexta-feira) - 21h30 - na Arena Condá

Série B do Brasileirão - 4ª RodadaVasco x Ponte Preta27/04 - (quarta-feira) - às 21h30 - em São Januário

Série B do Brasileirão - 5ª RodadaTombense x Vasco 30/04 (sábado) - 19h - no Soares Azevedo