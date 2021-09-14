Vasco informa aguardar arbitral desta sexta-feira para ter ou não público contra o Cruzeiro no domingo

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A torcida está apreensiva e a liberação por meio judicial do Cruzeiro para jogos com torcida em Minas Gerais aumentou ainda mais o debate. O Vasco, então, se manifestou nesta terça-feira. Afirmou que será nesta sexta a definição coletiva sobre presença ou não de público nos estádios da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de então o clube informará sobre a comercialização - ou não - dos ingressos para o jogo de domingo, contra a própria Raposa, em São Januário.

Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."O Club de Regatas Vasco da Gama, desde o início da discussão sobre o retorno de público aos estádios, tem seguido as definições do Conselho Arbitral da Confederação Brasileira de Futebol. Em março de 2021, quando pela primeira vez na atual temporada discutiu-se de forma mais robusta a presença da torcida em nossas arquibancadas, ficou definido que retomaríamos o assunto em novo Arbitral, agendado para o mês de setembro.

Durante todo esse período, o Vasco, que não pode se responsabilizar por definir protocolos sanitários públicos em meio à pandemia, acatou o que as autoridades competentes determinaram às instituições em todo o país.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

No último dia 08/09, no Conselho Arbitral da CBF, definiu-se então, após votação entre os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de haver retorno de público quando da liberação de 80% dos municípios onde encontram-se as equipes da competição. No próximo dia 17/09, em novo Arbitral, CBF e clubes analisarão a situação dos 16 municípios e, se 13 deles estiverem com protocolos sanitários condizentes com o retorno de público aos estádios, já na rodada 25 do Campeonato Brasileiro entende-se que a torcida poderá acessar os estádios.

Neste caso, o Vasco jogaria no domingo (19/09), contra o Cruzeiro em São Januário, seu primeiro jogo com público no estádio. O retorno da torcida se dará de forma gradual de capacidade, além do atendimento integral aos protocolos de combate à Covid-19. Todas as informações referentes aos ingressos e acessos serão divulgadas posteriormente nos canais oficiais do Clube.