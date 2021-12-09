Vasco inaugura Espaço Experiência com recursos multimídia sobre a história do clube em São Januário

O Vasco inaugurou, nesta quinta-feira, o novo Espaço Experiência, construído no lugar da antiga Sala de Troféus do estádio, em parceria com a TIM, o IDEC e a Secretaria de Estado de Cultura. No local, o torcedor irá encontrar um espaço interativo, com recursos multimídia, além de informações históricas do Gigante da Colina e itens utilizados por grandes ídolos.

O espaço conta com diversas fotos da construção de São Januário, maior estádio da América Latina em 1927, e relembra a fundação do Club de Regatas Vasco da Gama e do surgimento do futebol. Além disso, tem um espaço destinado aos grandes ídolos do futebol, como Roberto Dinamite, Barbosa, Ademir Menezes, Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Marta, Pretinha, entre outros.

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O torcedor irá encontrar dois itens históricos como as chuteiras de Dinamite (utilizada no Jogo da Chuva, em 1981) e Russinho (craque do Vasco e da Seleção Brasileira que disputou a primeira Copa do Mundo em 1930). Sobre os títulos, Sul-Americano de 1948 e a Libertadores de 98 terão suas taças expostas e jornais contando fatos históricos do clube.

- O Espaço experiência é um espaço de cultura. Queremos que toda a torcida vascaína e os amantes do esporte possam admirar a enorme contribuição do Vasco para a sociedade brasileira e o desporto mundial. O objetivo deste espaço vai além de apenas conectar ao passado. É um equipamento de inspiração para o futuro. Queremos através desse espaço despertar a curiosidade dos vascaínos, emocionar e também preservar a memória coletiva do Clube para as gerações futuras – explicou Horácio Júnior, Vice-Presidente de História e Responsabilidade, ao site oficial do clube carioca.

Por fim, vale ressaltar que os outros esportes também terão destaque como o Rem e a história da Taça Jardim Botânico, a primeira conquistada pelo clube, em 1904 - um barco double-skiff histórico está em exposição. Na exposição, o basquete, será representado por ídolos como Janeth, Vargas e Charles Byrd, além da história da MC Donald´s Championship de 1999 e do bi-campeonato Sul-Americano (98 e 99). No Atletismo, o bicampeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva será o homenageado.

- Com muito orgulho apresentamos aos vascaínos esse novo espaço que ajuda a contar a mais linda história do futebol. Nosso passado e nossos valores são os alicerces para a construção do futuro. Agradecemos ao Governo do Estado, TIM e IDEC pela parceria – declarou o presidente Jorge Salgado ao site oficial do clube. SERVIÇO – ESPAÇO EXPERIÊNCIA - Confira os valores ao clicar aqui

Terça-feira a Sábado10h às 17h

Domingo / Feriados*10h às 13h

*Exceto Sexta-Feira Santa, Finados, Natal (25/12) e Ano Novo (01/01).

Veja outras informações sobre o Espaço Expeirência

1 – Caso o Sócio (Sócio Estatutário/Sócio Torcedor) queira fazer uso do seu direito a desconto, deverá, obrigatoriamente, apresentar Carteira de Identidade ou documento válido com foto e fornecer os números do CPF para comprovação de adimplência.

2 – É necessário apresentar Carteira de Identidade ou documento válido com foto.

3 – Os professores devem apresentar Carteira de Professor ou outro documento válido, que comprove o exercício da função, expedido pela instituição de ensino ao qual está vinculado ou órgão competente. No caso do documento comprobatório não possuir foto, faz-se necessário também apresentar Carteira de Identidade ou documento válido com foto.

5 – Os alunos devem apresentar a Carteira de Estudante ou outro documento válido, que comprove a condição de aluno matriculado, expedido pela instituição de ensino ao qual está vinculado ou órgão competente. No caso do documento comprobatório não possuir foto, faz-se necessário também apresentar Carteira de Identidade ou documento válido com foto.

6 – Os alunos devem apresentar a Carteira de Estudante ou outro documento válido, que comprove a condição de aluno matriculado, expedido pela instituição de ensino ao qual está vinculado. No caso do documento comprobatório não possuir foto, faz-se necessário também apresentar Carteira de Identidade ou documento válido com foto.

7 – É necessário apresentar o ID Jovem e a Carteira de Identidade ou documento válido com foto.

8 – É obrigatório que a pessoa esteja registrada nos bancos de sangue dos hospitais municipais, estaduais ou federais de qualquer lugar do país. Deve-se apresentar documento que comprove tal condição e Carteira de Identidade ou documento válido com foto.