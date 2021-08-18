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Vasco homenageia Paulinho por ouro olímpico: 'A missão da nossa história segue viva em você'

Em carta, Vasco agradeceu o atacante por honrar a história do clube na luta contra o preconceito e afirmou se orgulhar de ter sido a primeira casa do jogador...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:51
Crédito: Vasco homenageou Paulinho pela conquista olímpica e luta contra o preconceito (Montagem LANCE!
Nesta quarta-feira, o Vasco prestou uma homenagem ao atacante Paulinho, campeão olímpico em Tóquio e formado pela base cruz-maltina. O clube enviou uma camisa com o selo comemorativo do título, um quadro e uma carta de agradecimento ao jogador. No documento, a instituição agradeceu a contribuição do atleta na luta contra o preconceito e celebrou a conquista. "O Monte Olimpo, na mitologia grega, é a morada dos deuses. E os deuses gregos não são seres de poder infinito: tem que batalhar para chegar à grandeza, tem que disputar com outros deuses e só se tornam, de fato, gigantes, se conseguirem se sobressair.
Os Jogos Olímpicos eram a celebração desses deuses, ao mesmo tempo humano e divinos. Vencer uma competição olímpica é se aproximar da morada dos deuses por meio do esporte e você chegou lá!
Logo você, que expressou sua religiosidade de forma corajosa e devotada, quebrando os preconceitos que ainda pairam em nossas sociedade. A missão da nossa história segue viva em você e mais dourada que nunca. O Vasco da Gama te parabeniza por se aproximar tanto de divindades e se orgulha de ter sido sua casa por tantos anos.
O clube de onde você partiu para o mundo saúda sua entrada no Olimpo do esporte. Nossa base é forte e de ouro!
Que Exu nos ilumine." Além de Paulinho, o Vasco homenageou Lucão e Ricardo Graça, integrantes da Seleção Olímpica em 2020 e do elenco do Vasco desta temporada. O presidente Jorge Salgado recebeu os jogadores em São Januário e entregou quadros comemorativos. Douglas Luiz, atualmente no Aston Villa, também foi agraciado.

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