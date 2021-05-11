Vasco homenageia o ídolo Ademir Menezes, que faleceu há 25 anos; FIFA também enaltece eterno craque

Crédito: Ademir Menezes marcou 301 gols com a camisa do Vasco em 429 partidas (Divulgação/FIFA

O Vasco prestou uma homenagem a um dos maiores ídolos de sua centenária história. Trata-se de Ademir Menezes, que faleceu há 25 anos, vítima de um câncer de medula, no Rio de Janeiro. O eterno craque foi o principal nome do Expresso da Vitória, considerado por muitos torcedores como a maior equipe de todos os tempos do Gigante da Colina.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série BCom uma história de muitos gols e feitos memoráveis, Ademir nasceu em 8 de novembro de 1921e ao longo da carreira tornou-se o maior artilheiro do Brasil em uma edição de Copa do Mundo. Foram nove gols no Mundial de 1950. Ele faleceu no dia 11 de maio de 1996 aos 74 anos, e em 2021 completaria 100 anos.

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Além disso, o craque marcou 301 gols pelo Cruz-Maltino em 429 partidas. Ele foi campeão Carioca em 1945, de forma invicta, em 1949 também sem perder um jogo sequer, em 1950, com o primeiro Estadual disputado na era Maracanã e 1952. Em 1948, o jogador ergueu a taça do Campeonato Sul-Americano de Campeões, no Chile, competição de onde surgiu a atual Copa Libertadores.

- Sou um homem dominado pelo coração e meu coração é dominado pelo Vasco - twitter do Vasco reproduz fala de Ademir Menezes, o famoso Queixada. A maior instituição do futebol mundial, a FIFA, também prestou homenagem a Ademir de Menezes, em sua página oficial no Twitter. Pela seleção brasileira, o ex-jogadores tem números impressionantes sendo o terceiro maior artilheiro da Copa América, com 13 gols marcados. Ao todo, foram 41 jogos, com 30 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, um rendimento de 77,20%.