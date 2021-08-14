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Vasco homenageia o ex-goleiro Carlos Germano, que comemora 51 anos neste sábado: 'Parabéns, Ídolo'

Ex-jogador foi o goleiro que mais vestiu a camisa do Gigante da Colina em sua rica e centenária história.  Foram 449 partidas com muitos títulos na década de 90...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 17:51
Crédito: Alvaro Rosa/LANCE!Press
O Vasco parabenizou o ex-goleiro Carlos Germano, que completa 51 anos neste sábado. Na postagem publicada na rede social, o clube carioca enfatizou que o ídolo é o arqueiro que mais defendeu as cores do Gigante da Colina ao longa de sua rica e centenária história. Nos anos 90, Germano conquistou muitos títulos com a geração que levantou o troféu da Libertadores em 1998.
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- Hoje o nosso ídolo Carlos Germano completa 51 anos de vida. Desejamos muitos anos de vida e felicidades, além de agradecer ao goleiro que mais vestiu a camisa do Vasco, multicampeão pelo Clube. Parabéns, ídolo! - publicou o Vasco.
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O ídolo vascaíno entrou em campo nada menos que 449 jogos pelo clube de São Januário, entre 1991 e 1999. Na Seleção Brasileira, foram nove partidas e a conquista da Copa América 1997, realizada nos dias 11 e 29 de junho daquele ano, com sede na Bolívia. A boa fase na época lhe rendeu a convocação para a disputa da Copa do Mundo de 1998, na França, sendo reserva de Taffarel.
Na Colina, o goleiro atingiu a marca histórica de 933 minutos sem sofrer gols, entre os dias 24 de novembro de 1991 e 27 de setembro de 1992. Depois de nove anos em São Januário, passou por vários clubes, como Santos, Portuguesa, Internacional, Botafogo, Paysandu, América-RJ e Madureira, encerrando a carreira em 2005, no Penafiel, de Portugal.
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Desde que subiu aos profissionais do Vasco em 90, Carlos Germano conquistou quatro Cariocas (1992, 1993, 1994 e 1998), um Brasileiro (1997), uma Libertadores (1998) e um Torneio Rio-são Paulo (1999). Ele participou da geração de ouro, que trouxe muitos títulos para a sala de troféus do clube e ficou na memória da torcida.
FICHA DO Ex-JOGADORCarlos Germano Schwambach Netogoleiro, 14/08/1970 , Domingos Martins-ES
PELO VASCO1990 – 6 jogos e 5 gols sofridos1991 – 34 jogos e 26 gols sofridos1992 – 43 jogos e 54 gols sofridos1993 – 47 jogos e 57 gols sofridos1994 – 58 jogos e 56 gols sofridos1995 – 62 jogos e 64 gols sofridos1996 – 56 jogos e 69 gols sofridos1997 – 38 jogos e 34 gols sofridos1998 – 43 jogos e 37 gols sofridos1999 – 62 jogos e 74 gols sofridosTotal – 449 jogos e 476 gols sofridos
* Os números foram retirados do Blog do Garone, do Lance!

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