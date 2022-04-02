Vasco homenageia dia mundial da conscientização do autismo e prega inclusão e respeito às diferenças

Ao longo de sua história, o Vasco é um clube que luta pelas causas sociais e demonstra apoio a diversos movimentos. Com isso, o Cruz-Maltino publicou, em sua rede social, uma homenagem ao dia mundial da conscientização do autismo. Na imagem, é destacado o logotipo da neurodiversidade, símbolo mais aceito pela comunidade, que representa esperança e a diversidade de expressão dentro do espectro.Em sua postagem, o Gigante da Colina ressaltou o logotipo, que foi criado pelos próprios autistas. Todo ano, o time de São Januário comemora esse dia tão importante na história e prega que os indivíduos devem acolher a diversidade e a riqueza das diferenças.
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- Criado pelos próprios autistas, o logotipo da neurodiversidade é o símbolo mais aceito pela comunidade. Ele consiste em um sinal do infinito nas cores do arco-íris e celebra a esperança e a diversidade de expressão dentro do espectro. Por mais respeito e inclusão - publicou o clube.
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No ano passado, a Cruz de Malta foi formada por um quebra-cabeça colorido, que representa a busca por mais inclusão e solidariedade. O Vasco sempre esteve à frente de pautas sociais e reforçou seu DNA de luta contra o preconceito.