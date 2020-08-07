Vasco hasteará bandeira no novo CT pela primeira vez em cerimônia

Crédito: Vasco divulgou fotos do andamento das obras do Novo CT (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco agendou uma solenidade, neste sábado, para celebrar a reta final da primeira fase das obras do novo Centro de Treinamento. Uma cerimônia vai marcar o hasteamento da bandeira pela primeira vez no local, com a execução do hino do clube e contará com a presença da diretoria, membros da comissão técnica, atletas e autoridades.O início do evento está previsto para 15h, e terá transmissão ao vivo na Vasco TV.

Perto de completar um ano do lançamento da campanha de crowdfunding, iniciada em 22 de agosto de 2019, o Vasco anunciou já ter superado as etapas de serviços preliminares e aterramento do terreno, além da construção dos muros e a preparação dos dois campos para o recebimento dos gramados. A expectativa é que o Centro de Treinamento seja inaugurado na primeira quinzena de setembro.

– Cada passo que damos em direção ao sonho do Centro de Treinamento próprio é motivo de comemoração. Começamos lá atrás, no esforço para conseguir o terreno, e depois preparando a plataforma que possibilitou ao torcedor contribuir para tirar o CT do papel. Hastear nosso pavilhão por lá tem um significado grande – celebrou o Presidente Alexandre Campello.