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Vasco hasteará bandeira no novo CT pela primeira vez em cerimônia

Evento neste sábado, no Rio de Janeiro, tem prevista solenidade com a execução do hino e a presença da diretoria, membros da comissão técnica, atletas e autoridades...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 16:09

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:09

Crédito: Vasco divulgou fotos do andamento das obras do Novo CT (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco agendou uma solenidade, neste sábado, para celebrar a reta final da primeira fase das obras do novo Centro de Treinamento. Uma cerimônia vai marcar o hasteamento da bandeira pela primeira vez no local, com a execução do hino do clube e contará com a presença da diretoria, membros da comissão técnica, atletas e autoridades.O início do evento está previsto para 15h, e terá transmissão ao vivo na Vasco TV.
Perto de completar um ano do lançamento da campanha de crowdfunding, iniciada em 22 de agosto de 2019, o Vasco anunciou já ter superado as etapas de serviços preliminares e aterramento do terreno, além da construção dos muros e a preparação dos dois campos para o recebimento dos gramados. A expectativa é que o Centro de Treinamento seja inaugurado na primeira quinzena de setembro.
– Cada passo que damos em direção ao sonho do Centro de Treinamento próprio é motivo de comemoração. Começamos lá atrás, no esforço para conseguir o terreno, e depois preparando a plataforma que possibilitou ao torcedor contribuir para tirar o CT do papel. Hastear nosso pavilhão por lá tem um significado grande – celebrou o Presidente Alexandre Campello.
Segundo dados divulgados pelo Cruz-Maltino, R$ 4,3 milhões para a obra vieram do financiamento coletivo. Patrocinadores e parceiros comerciais aportaram cerca de R$ 1,5 milhão, sendo boa parte desse montante via Banco BMG, que aporta no projeto R$200 mil a cada 10 mil novas contas abertas por torcedores do Vasco.

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