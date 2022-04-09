futebol

Vasco goleia o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca Sub-20

Na manhã deste sábado, os Meninos da Colina fizeram 4 a 1 na equipe da Baixada Fluminense e subiram para a vice-liderança da Taça Guanabara...
Publicado em 09 de Abril de 2022 às 13:56

O time sub-20 do Vasco conseguiu a sua segunda vitória seguida pelo Campeonato Carioca da categoria. Depois de vencer o clássico com o Botafogo na última semana, os Meninos da Colina golearam o Nova Iguaçu por 4 a 1 na manhã deste sábado, no Estádio Nivaldo Pereira, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Eguinaldo, Marlon Gomes, Barros e Caio Dantas marcaram os gols vascaínos.Com a vitória, o Vasco subiu para a segunda colocação da Taça Guanabara, com 7 pontos, dois atrás do líder Flamengo. No próximo sábado (16), às 10h, os Meninos da Colina voltam a campo contra o Fluminense, nas Laranjeiras.O Vasco foi melhor em campo desde o começo do jogo e pressionou o time adversário, mas desperdiçou oportunidades. O Cruz-Maltino só abrir o placar aos 26', após cruzamento de Julião, passe de Barros e finalização de Eguinaldo para as redes.
Logo no começo da segunda etapa, aos 6', o Nova Iguaçu conseguiu o empate com o camisa 10 Trigo. O Vasco pressionou para buscar o desempate, que só aconteceu aos 30' com Marlos Gomes, de pênalti. Pouco depois, aos 37', o time visitante teve Kauã Resende expulso, o que facilitou o jogo para o Vasco. Em nova penalidade máxima, Barros ampliou aos 35', e Caio Dantas finalizou o placar em 4 a 1 aos 42'.
Crédito: Meninos da Colina conseguiram a segunda vitória no Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco

