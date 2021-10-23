Vasco goleia Macaé na 11ª rodada da Taça Guanabara Sub-17 e encara o Botafogo nas quartas de finais

O Vasco goleou o Macaé, na tarde deste sábado, por 4 a 0, 11ª rodada da Taça Guanabara Sub-17. Os gols do triunfo cruz-maltino foram marcados por André, Paixão e Renan (2). O time voltará a campo pelas quartas de finais do Campeonato Carioca diante do Botafogo em horários e data a serem definidos pela Ferj.
Desde o início da partida, o Vasco foi em busca de abrir o placar e incomodou a defesa do Macaé. O primeiro gol foi construído de uma boa jogada de Paixão. o camisa 7 recebeu de Gabriel Sá, driblou o goleiro, mas acertou o travessão. No rebote, João Wesley rolou para André abrir o placar para o Gigante da Colina.
Na segunda etapa, Paixão voltou a aparecer e fez boa jogada pela direita cruzando na área. Renan bateu, de primeira, e ampliou o marcador. Dessa forma, o time dominou e conseguiu o terceiro gol. Marquinhos cruzou para Paixão, que sozinho, chutou de primeira.
No fim, o Vasco ainda teve tempo para marcar o quarto. Depois de uma cobrança de falta curta, Renan acertou, primeira, e emendou um belíssimo gol, se chances para o arqueiro adversário.
O Vasco foi a campo com seguinte escalação: Lecce, Marquinhos, Lyncon (Ronny), Luís Felipe e Kauã Lucas (Luiz Otávio); JP, Jerônimo e Gabriel Sá (Diego); Paixão (Guga Maia), André (Renan) e João Wesley (Eguinaldo) – Técnico: Gustavo Caetano