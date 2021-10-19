Vasco finaliza preparação para o clássico diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

A equipe Sub-20 do Vasco finalizou a preparação para o clássico contra o Flamengo, que será realizado nesta quarta-feira, às 17h. Os Meninos da Colina realizaram as atividades em São Januário. O confronto é válido pelo primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria, na Colina Histórica. O volante Andrey revelou a expectativa do grupo para o duelo contra o rival. - Expectativa para o jogo é muito boa, ainda mais por ser uma competição nacional. É um clássico, dentro de casa, a semana de treinamentos foi bastante produtiva e estamos preparados para fazer uma grande partida e conseguir uma vantagem para o jogo de volta – disse Andrey, em entrevista ao site oficial do clube carioca.