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Vasco finaliza preparação para o clássico diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Em entrevista ao site do clube, Andrey revelou a expectativa dos meninos para o clássico desta quarta-feira. Ele também falou sobre a importância de jogar em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 16:36

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:36

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A equipe Sub-20 do Vasco finalizou a preparação para o clássico contra o Flamengo, que será realizado nesta quarta-feira, às 17h. Os Meninos da Colina realizaram as atividades em São Januário. O confronto é válido pelo primeiro jogo das quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria, na Colina Histórica. O volante Andrey revelou a expectativa do grupo para o duelo contra o rival. - Expectativa para o jogo é muito boa, ainda mais por ser uma competição nacional. É um clássico, dentro de casa, a semana de treinamentos foi bastante produtiva e estamos preparados para fazer uma grande partida e conseguir uma vantagem para o jogo de volta – disse Andrey, em entrevista ao site oficial do clube carioca.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Desde os sete anos no clube, Andrey tem muita identificação e está acostumado a atuar na Colina Histórica. O jogador falou sobre a importância de jogar em casa contra o rival na busca por uma vaga nas semifinais da competição nacional.
+ Após vencer o líder, Vasco inicia sequência decisiva com quatro confrontos diretos na Série B
- Sempre bom jogar em São Januário. Nossa casa. Estou aqui há dez anos, é sempre especial jogar aqui, me sinto muito à vontade. Isso é um dos fatores positivos e importantes para a nossa equipe. Atuar em casa, num clássico contra o Flamengo, vamos com tudo para buscar a vitória nesse primeiro jogo - finalizou.

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