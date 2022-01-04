Vasco finaliza preparação para a estreia na Copinha; técnico Igor Guerra revela expectativa

O Vasco estreia na Copinha, nesta quarta-feira, às 11h, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, contra o Lagarto-SE. Antes disso, os Meninos da Colina encerraram a preparação para o duelo na manhã desta terça-feira, no mesmo local do confronto que abre o grupo 24. O treinador Igor Guerra revelou a expectativa para o primeiro jogo da competição e explicou como foi a preparação realizada pela comissão técnica com os jogadores.– Estreia é sempre um jogo complicado. Precisamos controlar o nível de ansiedade dos garotos, para que a gente possa minimizar os erros e para se manter consciente da nossa estratégia durante todo o jogo. A preparação feita até aqui foi muito produtiva. Nível de intensidade dos treinos muito alta. O grupo está muito confiante. Precisamos manter a humildade, sempre com foco no que a gente quer, como objetivo final, que é o título, para que a gente possa fazer uma excelente partida, dar o nosso melhor e sair com os três pontos – disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube carioca.

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O técnico contará com o reforço de um nome mais experiente: o atacante Figueiredo, que já atuou entre os profissionais e foi liberado para a disputa da tradicional competição da categoria. O atleta pontuou de que maneira controla a ansiedade e a expectativa para a estreia na Copinha:

– A expectativa está muito boa. Eu e toda a equipe estamos há um mês nesta preparação. Fizemos um treinamento no estádio do jogo, que é grama sintética, uma boa estrutura. Estamos focados na busca pelo título da Copinha, que é a maior competição de base do país – revelou o atacante.

CONFIRA INFORMAÇÕES SOBRE INGRESSOS

A Copa São Paulo, carinhosamente apelidada de Copinha no futebol nacional, está de volta em 2022. Terá público, e pela primeira vez a cidade de Santana de Parnaíba será sede!

Entretanto, devido ao cenário da Covid-19 e em respeito às determinações do Governo de São Paulo em decreto no Diário Oficial de 07/10/2021, além dos protocolos sanitários, como o uso de máscara durante toda a permanência, teremos controle vacinal ou exigência de teste e cadastro prévio para entrada no estádio. Informações específicas abaixo:

(1) Para as partidas do dia 05/01/2022, entre FC Ska Brasil-SP e Rio Claro-SP, e entre Vasco da Gama e Lagarto-SE, será aberto no site Sympla (clique aqui) um cadastro obrigatório gratuito para torcedores, o qual servirá para a rodada dupla. A liberação dos ingressos ocorrerá em 01/01/2022 (sábado), às 00h01, dividindo-se estes entre equipes mandantes e visitantes (nesta primeira rodada os mandantes serão FC Ska Brasil e Vasco da Gama);

(2) No momento da entrada no estádio será obrigatório apresentar:– Comprovante impresso ou digital do cadastro supracitado (gerado no próprio site Sympla), com QR code legível;– Documento original com foto (RG ou CNH);– Comprovante vacinal constando duas doses/dose única (conforme laboratório) OU teste negativo para covid-19 do tipo antígeno (realizado em até 24h antes das partidas) ou do tipo RT-PCR (realizado em até 48h antes das partidas);

(3) A abertura dos portões do estádio ocorrerá duas horas da primeira partida. O cadastro dos torcedores e a entrada no estádio estão limitados à disponibilidade de ingressos, totalizada, a princípio, em 3050;

(4) Todos os torcedores ao se cadastrarem automaticamente concordarão com a Declaração de Responsabilidade, disponível no link das partidas.