Vasco fecha parceria com empresa de engenharia contra incêndios

Crédito: Reprodução/site do Vasco

O Vasco fechou um acordo que visa garantir mais segurança e proteção para as suas sedes. O Cruz-Maltino anunciou na noite desta sexta-feira a parceria com a Gold Fire, que vai prestar serviços essenciais para garantir a segurança e a prevenção contra incêndios nas dependências do clube.Em contrapartida, a empresa terá a sua marca estampada nos calções dos jogadores do futebol profissional até o fim da Série B do Brasileiro de 2021, além das costas dos maqueiros em jogos com mando do Vasco realizados em São Januário.

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Fábio Nogueira, vice-presidente de patrimônio do Vasco, disse que a parceria é importante para cuidar do patrimônio do clube. Segundo ele, o acordo vai garantir serviços importantes para o funcionamento das sedes.

- Nosso estádio, nossas sedes e centros de treinamento são motivos de orgulho para todos os vascaínos e vascaínas. Fechar parcerias como essa com a Gold Fire, que viabiliza ações importantes para mantermos o pleno funcionamento do nosso clube, são formas de mostrar que estamos olhando com muito cuidado para o patrimônio do Vasco. Estamos muito contentes com essa conquista - declarou.