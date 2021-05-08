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futebol

Vasco fecha parceria com empresa de engenharia contra incêndios

Gold Fire vai estampar a marca nos calções do time profissional e vai prestar serviços para garantir a segurança e a prevenção contra incêndios em todas as sedes do clube...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 21:02
Crédito: Reprodução/site do Vasco
O Vasco fechou um acordo que visa garantir mais segurança e proteção para as suas sedes. O Cruz-Maltino anunciou na noite desta sexta-feira a parceria com a Gold Fire, que vai prestar serviços essenciais para garantir a segurança e a prevenção contra incêndios nas dependências do clube.Em contrapartida, a empresa terá a sua marca estampada nos calções dos jogadores do futebol profissional até o fim da Série B do Brasileiro de 2021, além das costas dos maqueiros em jogos com mando do Vasco realizados em São Januário.
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Fábio Nogueira, vice-presidente de patrimônio do Vasco, disse que a parceria é importante para cuidar do patrimônio do clube. Segundo ele, o acordo vai garantir serviços importantes para o funcionamento das sedes.
- Nosso estádio, nossas sedes e centros de treinamento são motivos de orgulho para todos os vascaínos e vascaínas. Fechar parcerias como essa com a Gold Fire, que viabiliza ações importantes para mantermos o pleno funcionamento do nosso clube, são formas de mostrar que estamos olhando com muito cuidado para o patrimônio do Vasco. Estamos muito contentes com essa conquista - declarou.
O compromisso da Gold Fire com o Gigante da Colina será na implementação de treinamentos, manutenções preventivas e corretivas, substituição de itens de prevenção a incêndio e obtenção de licenças para as três sedes do Clube (São Januário, Calabouço e Lagoa), os centros de treinamento (CT do Almirante e CT da Base), Centro Cultural Cândido José de Araújo e a futura nova Sede Administrativa.

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