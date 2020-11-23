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futebol

Vasco faz três mudanças na lista de inscritos da Copa Sul-Americana

Cruz-Maltino agora pode utilizar três jogadores que chegaram ao clube recentemente: o lateral-direito Léo Matos, o zagueiro Jadson e atacante Gustavo Torres...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 11:44

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 11:44

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na próxima quinta-feira, o Vasco terá o duelo contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Sul-Americana. Aproveitando a nova fase da Sula, o Cruz-Maltino fez três trocas em sua lista de atletas inscritos na competição.
Confira a tabela da Sul-Americana
Recentemente contratados pelo clube, três jogadores foram incluídos na lista de inscritos: o lateral-direito Léo Matos, o zagueiro Jadson e atacante Gustavo Torres. O atletas entram nos lugares de Gabriel Saulo, Breno e Guilherme Parede, respectivamente.
Trocas na lista do Vasco da Gama para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana 2020:
– Número 35 > Léo Matos no lugar Gabriel Saulo
– Número 37 > Gustavo Torres no lugar de Guilherme Parede
– Número 44 > Jadson no lugar de Breno

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