Vasco faz reunião com organizadas contra cantos discriminatórios

O Vasco promoveu, na última quinta-feira, um encontro para conscientizar torcidas organizadas contra cantos discriminatórios. O clube revelou a reunião neste sábado. Um advogado foi um dos representantes do clube, que pretende, obviamente, evitar punições.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."Por iniciativa do Departamento de Integridade e Compliance do Vasco da Gama, foi realizada essa semana um encontro com líderes de diversas torcidas organizadas do clube para reforçar um ponto importante: a história de inclusão social do CRVG e a necessidade de medidas para evitar atos discriminatórios (racistas, homofóbicos ou misóginos, por exemplo) em nossos jogos. Foi esclarecido que cantos e práticas discriminatórias podem acarretar punições severas para os clubes.O encontro, chamado de “Conscientização e prevenção a Atos discriminatórios no futebol”, aconteceu na quinta-feira em São Januário, e serviu para relembrar sobre os lamentáveis casos de racismo recentes por que passou o futebol brasileiro e esclarecer o que a legislação da CBF e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva preveem, principalmente no que se refere a cantos discriminatórios, considerados de extrema gravidade.