Vasco fará parte da pré-temporada em Pinheiral

O Vasco se reapresenta nesta segunda-feira, mas fará a segunda parte da pré-temporada no CT João Havelange, em Pinheiral, no Sul do Estado do Rio. O clube informou neste domingo que a delegação vai treinar no local entre os dias 11 e 18 de janeiro.O local ao qual o Vasco vai voltar foi utilizado pelo time principal cruz-maltino em diferentes ocasiões nos últimos dez anos. Inclusive Nene, na primeira passagem, esteve no CT João Havelange.