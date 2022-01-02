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futebol

Vasco fará parte da pré-temporada em Pinheiral

CT João Havelange já foi utilizado pelo time cruz-maltino em diferentes ocasiões nos últimos anos, em diferentes gestões...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 13:28

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 13:28

O Vasco se reapresenta nesta segunda-feira, mas fará a segunda parte da pré-temporada no CT João Havelange, em Pinheiral, no Sul do Estado do Rio. O clube informou neste domingo que a delegação vai treinar no local entre os dias 11 e 18 de janeiro.O local ao qual o Vasco vai voltar foi utilizado pelo time principal cruz-maltino em diferentes ocasiões nos últimos dez anos. Inclusive Nene, na primeira passagem, esteve no CT João Havelange.
Os jogadores se reapresentam nesta segunda-feira no CT Moacyr Barbosa. Neste dia haverá uma avaliação e projeção do elenco e, a partir daí, os trabalhos começarão efetivamente na Zona Oeste do Rio e no Sul do estado.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
O primeiro compromisso do Vasco na temporada é no fim deste mês, contra o Volta Redonda. O jogo será válido pelo Campeonato Carioca.
Crédito: NeneestavanaprimeirapassagemnoVasconumadasidasdotimeaPinheiral(Foto:PauloFernandes/Vasco.com.br

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