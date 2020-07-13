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futebol

Vasco fará jogo-treino com o Porto Velho-RO nesta quarta-feira

Confronto, previsto para acontecer às 15h30, em São Januário, tem objetivo de dar mais ritmo de jogo ao Cruz-Maltino de olho no início do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 18:04

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 18:04

Crédito: Equipe comandada por Ramon Menezes terá primeiro teste após eliminação no Carioca (Rafael Ribeiro
A preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro contará com um teste já nesta quarta-feira. A equipe comandada por Ramon Menezes realizará um jogo-treino contra o Porto Velho-RO, às 15h30, em São Januário. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.
O intuito do comandante cruz-maltino é garantir que a equipe mantenha o bom ritmo de jogo. O Vasco não atua desde o dia 2 de julho, quando bateu o Madureira por 1 a 0, em São Januário, em sua despedida do Campeonato Estadual.
O Cruz-Maltino contará com duas baixas no setor defensivo para o compromisso. O lateral-esquerdo Ramon se mantém em fase de recondicionamento físico, enquanto o zagueiro Miranda sofreu um estiramento na coxa esquerda.
O Porto Velho, que é semifinalista do Campeonato Rondoniense, está atualmente treinando no Rio de Janeiro em virtude da flexibilização de atividades no estado.

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