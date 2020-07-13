Vasco fará jogo-treino com o Porto Velho-RO nesta quarta-feira

Crédito: Equipe comandada por Ramon Menezes terá primeiro teste após eliminação no Carioca (Rafael Ribeiro

A preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro contará com um teste já nesta quarta-feira. A equipe comandada por Ramon Menezes realizará um jogo-treino contra o Porto Velho-RO, às 15h30, em São Januário. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e, posteriormente, confirmada pelo LANCE!.

O intuito do comandante cruz-maltino é garantir que a equipe mantenha o bom ritmo de jogo. O Vasco não atua desde o dia 2 de julho, quando bateu o Madureira por 1 a 0, em São Januário, em sua despedida do Campeonato Estadual.

O Cruz-Maltino contará com duas baixas no setor defensivo para o compromisso. O lateral-esquerdo Ramon se mantém em fase de recondicionamento físico, enquanto o zagueiro Miranda sofreu um estiramento na coxa esquerda.