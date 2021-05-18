Vasco exerce direito de compra e meia-atacante MT fica na Colina

Crédito: Raiana Monteiro/Vasco.com.br

Enquanto a venda de Talles Magno é finalizada, o Vasco vai trabalhando para manter no clube outros jogadores. No início da noite desta terça-feira, o clube anunciou que exerceu o direito de compra do meia-atacante MT. Antes emprestado pelo Volta Redonda, ele tinha vínculo com o Cruz-Maltino até o fim do ano. Agora, fica até 2024 e o clube de São Januário, ao pagar R$ 600 mil, passa a deter 70% dos direitos econômicos do atleta.MT vinha sendo um dos destaques da equipe nos primeiros jogos da temporada quando sofreu uma lesão delicada na região lombar. Mesmo atuando como lateral-esquerdo, o meia-atacante de origem fez o suficiente para o clube desistir de contratar um jogador para disputar posição com Zeca.

Confira a nota divulgada pelo clube:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que exerceu, nesta terça-feira (19/05), a opção de compra de um talento oriundo de suas categorias de base. Trata-se do meio-campo Matheus Nunes, o MT, que pertencia ao Volta Redonda e estava emprestado ao Clube até o final da temporada. O novo vínculo de MT com o Vasco irá até 31 de dezembro de 2024.

Promovido aos profissionais em 2021, MT chegou ao Vasco da Gama em 2019, após brilhar com a camisa do Volta Redonda na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em São Januário, o atleta conquistou cinco títulos pelo sub-20, sendo quatro deles na temporada passada.

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