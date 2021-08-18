Vasco está escalado para o duelo contra o Londrina em São Januário; veja o time e onde assistir!

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco entra em campo nesta quarta, às 21h30, diante do Londrina em São Januário. O confronto é válido pela última rodada do primeiro turno da série B do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o Gigante da Colina busca entrar no G4 e conquistar a sétima vitória sob seus domínios diante da equipe paranaense, que está na zona de rebaixamento.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na escalação, Lisca conta com o retorno de Léo Matos e Marquinhos Gabriel, que voltam de suspensão. Além deles, os medalhistas olímpicos Lucão e Ricardo Graça também estão entre os onze selecionados pelo comandante cruz-maltino. O zagueiro completa 100 jogos como profissional do clube carioca nesta quarta.

O time do Vasco que entra em campo mais tarde é: Lucão, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Romulo, Juninho, Sarrafiore; Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Germán Cano. No banco de reservas, o volante Bruno Gomes também estará relacionado depois de se recuperar de uma lesão nas costas.

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