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Vasco está escalado para o duelo contra o Londrina em São Januário; veja o time e onde assistir!

Equipes se enfrentam pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão. Medalhistas olímpicos, Ricardo Graça e Lucão, estão de volta ao time titular do Cru-Maltino...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 20:44
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco entra em campo nesta quarta, às 21h30, diante do Londrina em São Januário. O confronto é válido pela última rodada do primeiro turno da série B do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o Gigante da Colina busca entrar no G4 e conquistar a sétima vitória sob seus domínios diante da equipe paranaense, que está na zona de rebaixamento.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na escalação, Lisca conta com o retorno de Léo Matos e Marquinhos Gabriel, que voltam de suspensão. Além deles, os medalhistas olímpicos Lucão e Ricardo Graça também estão entre os onze selecionados pelo comandante cruz-maltino. O zagueiro completa 100 jogos como profissional do clube carioca nesta quarta.
O time do Vasco que entra em campo mais tarde é: Lucão, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Romulo, Juninho, Sarrafiore; Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Germán Cano. No banco de reservas, o volante Bruno Gomes também estará relacionado depois de se recuperar de uma lesão nas costas.
FICHA TÉCNICAVASCO X LONDRINA
Data/Hora: 18/8/2021, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

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