Vasco está escalado para o clássico com o Botafogo pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra o Botafogo, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino tenta manter vivo o sonho do acesso e diminuir a diferença para o pelotão de frente. Com os últimos tropeços, a tarefa é vencer os últimos cinco jogos que restam e a chance é de apenas 1%. A novidade fica por conta na troca nas laterais, já que Riquelme está suspenso, e na entrada de MT no meio de campo. Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando. O Goiás, atual quarto colocado, está com 55, e a equipe carioca pode sair de Campinas com cinco pontos de diferença caso vença. O duelo desta tarde, às 16h, será transmitido pela TV Globo, Premiere e em tempo real pelo LANCE!