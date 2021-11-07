Vasco está escalado para o clássico com o Botafogo pela Série B do Brasileirão; veja time e onde assistir

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra o Botafogo, em São Januário, pela 34ª rodada da Série B. O Cruz-Maltino tenta manter vivo o sonho do acesso e diminuir a diferença para o pelotão de frente. Com os últimos tropeços, a tarefa é vencer os últimos cinco jogos que restam e a chance é de apenas 1%. A novidade fica por conta na troca nas laterais, já que Riquelme está suspenso, e na entrada de MT no meio de campo. Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa vencer para diminuir a diferença para o G4 restando. O Goiás, atual quarto colocado, está com 55, e a equipe carioca pode sair de Campinas com cinco pontos de diferença caso vença. O duelo desta tarde, às 16h, será transmitido pela TV Globo, Premiere e em tempo real pelo LANCE!
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A equipe carioca não poderá contar também com Sarrafiore, que se recupera da operação no joelho e só volta a atuar em 2022. Além dele, o volante Michel segue em recuperação e o zagueiro Miranda está suspenso preventivamente pela Conmebol por doping).
No meio de campo, o jovem MT volta a ser titular na temporada e entra no lugar de Andrey. ele atuará ao lado de Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel. Na frente, Diniz repete a trinca Nene, Morato e Cano, que foram titulares na derrota para o Guarani. Nas laterais, Zeca foi deslocado para a esquerda, enquanto Léo Matos atua na direita.
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Dessa forma, a escalação do Vasco para o duelo contra o Botafogo é: Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Zeca; Bruno Gomes, MT, Marquinhos Gabriel; Morato, Nene e Germán Cano.