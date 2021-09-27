Vasco está escalado para enfrentar o Goiás pela Série B do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta segunda-feira contra o Goiás em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. Após o triunfo, fora de casa, sobre Brusque, os comandados de Fernando Diniz tentam voltar a vencer na Colina Histórica depois de dois empates seguidos. O duelo marcará o reencontro com o técnico Marcelo Cabo e terá a presença a torcida. Com 37 pontos, o Gigante da Colina precisa pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O CRB, com 44, é o atual quarto colocado, com sete pontos de diferença para a equipe carioca. O duelo desta noite será transmitido pelo SportV (menos estado do Rio de Janeiro), canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!