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Vasco está escalado para enfrentar o Goiás pela Série B do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

Com a suspensão de Léo Matos, Zeca atua na lateral-direita e o jovem Riquelme volta a ser titular na esquerda. Andrey volta à equipe titular e joga ao lado de Bruno Gomes...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 19:11
Crédito: Zeca, do Vasco, irá atuar a lateral-direita no duelo desta noite diante do Goiás (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta segunda-feira contra o Goiás em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. Após o triunfo, fora de casa, sobre Brusque, os comandados de Fernando Diniz tentam voltar a vencer na Colina Histórica depois de dois empates seguidos. O duelo marcará o reencontro com o técnico Marcelo Cabo e terá a presença a torcida. Com 37 pontos, o Gigante da Colina precisa pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O CRB, com 44, é o atual quarto colocado, com sete pontos de diferença para a equipe carioca. O duelo desta noite será transmitido pelo SportV (menos estado do Rio de Janeiro), canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco não pode contar com o lateral-direito Léo Matos, suspenso, com o zagueiro Miranda, suspenso pela Conmebol e com Ernando e Michel, ambos lesionados. O Esmeraldino, por sua vez, terá os desfalques de David Duarte e Rezende, ambos receberam o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Vila Nova (GO).
+ Torcida em São Januário, trocas nas laterais e dois retornos: o que observar no Vasco diante do Goiás
Com isso, a escalação do Vasco para o duelo contra o Goiás é: Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme; Andrey, Bruno Gomes, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato e Germán Cano.

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