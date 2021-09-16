Vasco está escalado para enfrentar o CRB pela Série B do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

Crédito: Vasco está escalado para o duelo contra o CRB pela 24ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta quinta-feira contra o CRB no Estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B. Após dois tropeços contra Brasil de Pelotas e Avaí, Lisca pediu demissão e Fernando Diniz, novo contratado, fará a sua estreia à beira do campo. Além dele, Nene será titular da equipe no meio de campo ao lado de Andrey e Marquinhos Gabriel.

Com 32 pontos, o Gigante da Colina precisa pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O CRB, com 40, é o atual quarto colocado, com oito pontos de diferença para a equipe carioca. O duelo desta noite será transmitido pelo Sportv, canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!

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O Vasco tenta melhorar seu desempenho como visitante, já que conquistou apenas duas vitórias, três empates e seis derrotas longe de seus domínios. O CRB, por sua vez, tem cinco vitórias, cinco empates e uma derrota em Alagoas. O Gigante da Colina não pode contar com o atacante Daniel Amorim, suspenso, e com o zagueiro Miranda, suspenso pela Conmebol.

Os contratados da era-Lisca Walber e Jhon Sánchez ficarão como opções no banco de reservas na partida desta noite. Por outro lado, os volantes Michel (em recuperação) e Rômulo (em recuperação após sofrer uma pancada na região inguinal) também desfalcam o time.