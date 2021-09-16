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Vasco está escalado para enfrentar o CRB pela Série B do Brasileirão; veja o time titular e onde assistir

Fernando Diniz estreia à beira do campo e o meia Nene será titular no meio de campo ao lado de Andrey e Marquinhos Gabriel. Walber e Jhon Sánchez serão opções no banco...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 18:08
Crédito: Vasco está escalado para o duelo contra o CRB pela 24ª rodada da Série B (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta quinta-feira contra o CRB no Estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B. Após dois tropeços contra Brasil de Pelotas e Avaí, Lisca pediu demissão e Fernando Diniz, novo contratado, fará a sua estreia à beira do campo. Além dele, Nene será titular da equipe no meio de campo ao lado de Andrey e Marquinhos Gabriel.
Com 32 pontos, o Gigante da Colina precisa pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O CRB, com 40, é o atual quarto colocado, com oito pontos de diferença para a equipe carioca. O duelo desta noite será transmitido pelo Sportv, canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco tenta melhorar seu desempenho como visitante, já que conquistou apenas duas vitórias, três empates e seis derrotas longe de seus domínios. O CRB, por sua vez, tem cinco vitórias, cinco empates e uma derrota em Alagoas. O Gigante da Colina não pode contar com o atacante Daniel Amorim, suspenso, e com o zagueiro Miranda, suspenso pela Conmebol.
Os contratados da era-Lisca Walber e Jhon Sánchez ficarão como opções no banco de reservas na partida desta noite. Por outro lado, os volantes Michel (em recuperação) e Rômulo (em recuperação após sofrer uma pancada na região inguinal) também desfalcam o time.
Com isso, a escalação do Vasco para o duelo contra o CRB é: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Zeca; Andrey, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato, Léo Jabá e Germán Cano.

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