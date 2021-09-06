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Vasco está escalado para a partida contra o Avaí pela Série B; veja o time e onde assistir

O volante Romulo e o atacante Morato entram nos lugares de Caio Lopes e Gabriel Pec, e serão titulares na Ressacada. Cruz-Maltino tem 32 pontos e busca encostar no G4...
LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 19:13

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 19:13

Crédito: Vasco enfrenta o Avaí, fora de casa, pelo 23º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco divulgou a sua escalação para a partida desta segunda-feira contra o Avaí, na Ressacada, pela vigésima terceira rodada da Série B. Após o tropeço contra o Brasil de Pelotas, Lisca decidiu fazer algumas mudanças no time diante do Leão de Florianópolis. O volante Romulo e o atacante Morato entram nos lugares de Caio Lopes e Gabriel Pec, e serão titulares.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroCom 32 pontos, o Gigante da Colina necessita pontuar para encostar no pelotão de frente e não deixar o G4 abrir uma distância maior. O Avaí, com 34, também almeja entrar entre os quatro que irão disputar o Brasileirão em 2022 na primeira divisão. O duelo desta noite será transmitido pelos canais Premiere e em tempo real pelo LANCE!
O Vasco tenta melhorar o seu desempenho como visitante, já que conquistou apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas longe de sues domínios. O Avaí, por sua vez, tem cinco vitórias, três empates e três derrotas em Santa Catarina. O Gigante da Colina terá quatro desfalques para o duelo desta noite: Michel (problemas musculares), Sarrafiore (se recuperando no pós-Covid-19), Riquelme (em recuperação de um desconforto gastrointestinal) e Ernando (lesionado).
Vale destacar que o atacante equatoriano Jhon Sánchez e o zagueiro Walber, novos reforços, ainda não poderão estar em campo nesta segunda. Eles devem estrear com a camisa cruz-maltina diante do CRB, no próximo dia 16, no Rei Pelé, em Alagoas.
Com isso, a escalação do Vasco para o duelo contra a Ponte Preta é: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Zeca; Romulo, Andrey, Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Morato e Germán Cano.

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